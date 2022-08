A la tercera llegó el oro para Carlos Arévalo. Después de dos platas, en el Mundial de 2019 y en los Juegos Olímpicos del año pasado en Tokio, el K4 500 metros con el coruñés, Saúl Craviotto, Marcus Cooper y el también gallego Rodrigo Germade, sube a lo más alto del podio del Campeonato del Mundo que se está disputando en Halifax (Canadá). Los cuatro magníficos del piragüismo por fin le ganaron a Alemania, que había sido su bestia negra en las dos anteriores citas. Y son ahora los españoles los que marcan el ritmo hacia París 2024, para los que solo quedan dos años. En este ciclo entre Juegos inusual, que en vez de cuatro solo dura tres años, el de Betanzos y sus compañeros tienen ya la mitad del camino recorrido.

“Fue una regata muy dura”, valora Carlos Arévalo. “Desde el calentamiento estábamos muy pendientes del viento, porque queríamos controlar más o menos por dónde soplaba”, continúa. “Aun así, fue una regata extraña porque al principio no había nada de viento y sin embargo a mitad empezó a soplar muy fuerte y eso es lo que hizo que se endureciera”, comenta. Pese a la distancia con Alemania, el coruñés confiesa que él en el agua no era consciente de ello: “A mí me parecía menos, pero medio segundo arriba y medio segundo abajo, nunca te puedes confiar”. Para el de Betanzos, el oro, que confiesa que “ya tocaba” tras dos platas seguidas, es un “golpe sobre la mesa” para que todo el mundo sepa que ellos siguen yendo a por todas. Su ambición no va a menos, sino a más. Por eso espera repetir éxito hoy en la final del K1 200. “Esto me da alas, tengo muchas ganas y estoy muy centrado, pero también pendiente del viento porque dicen que va a soplar muy duro hoy y eso va a influir mucho”, valora.

El K4 español fue muy superior, sobre todo teniendo en cuenta que en sus anteriores enfrentamientos contra Alemania se habían decidido prácticamente con foto finish. Ayer la diferencia entre ambas fue de casi medio segundo. Y los teutones se tuvieron que preocupar más de lo que venía por detrás que de lo que pasaba por delante. El barco de Arévalo y compañía fue el único en recorrer los 500 metros del recorrido en menos de un minuto y 21 segundos. Su tiempo fue de 1.20.83. Entró destacado y ya pudo celebrar su holgado triunfo. Por detrás Alemania, con Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Jacob Schopf —que sustituyó a Ronald Rauhe— y Max Lemke entraba en 1.21.27 para colgarse la medalla de plata por delante de Ucrania (Oleh Kukharyk, Dmytro Danylenko, Igor Trunov e Ivan Semykin), bronce con 1.21.38. Eslovaquia, cuarta, ya llegó a casi dos segundos de los ganadores. Los siguientes en la final fueron, en este orden, Canadá, Francia, Portugal, Polonia y por último la República Checa.

Merecida revancha para los integrantes del K4, que ya habían ganado en otras ocasiones a Alemania, como en las Copas del Mundo tanto de 2019 como de 2021, pero después llegaban a las grandes citas y se les resistía el oro. También este año, en la Copa del Mundo de Racice (República Checa), había ganado el barco del coruñés, que ahora confirmó la superioridad en el momento clave con una gran planificación de esfuerzos a lo largo de la temporada. Golpe sobre la mesa a nivel internacional. Están invictos. Ganaron el selectivo español a pesar de no llegar en forma. Vencieron en la Copa del Mundo. Y ahora el Mundial. Tres de tres.

Carlos Arévalo tendrá hoy una nueva oportunidad para subir al podio. A las 16.19 horas disputa la final del K1 200 metros en los que parte tercero en la parrilla de salida tras hacer el tercer mejor tiempo de las eliminatorias. Va por la calle seis. Sus, en principio, rivales, el húngaro Kolos Csizmadia y el sueco Petter Menning, por la cuatro y cinco. Completan la final el georgiano Badri Kavelashvili —al que ya ganó en su serie—, el letón Roberts Akmens, el canadiense Nicholas Mtveev —a estos tres ya les venció en su serie—, el portugués Kevin Santos, el alemán Jonas Draeger y el italiano Giacomo Cinti.

Plata para Portela y oro del C2 500

La jornada del Campeonato del Mundo, ya la penúltima de las que se disputan en Halifax (Canadá), dejó otras dos medallas para la delegación española. Una la protagonizó la gallega Teresa Portela, que con 40 años sigue fiel a su cita con el podio. La canguesa y su compañera Sara Ouzande fueron segundas en la prueba de K2 200 metros, una medalla de plata justo después de haber rozado el podio en el K4 500, en el que ambas y Carolina García y Laia Pelachs, fueron cuartas a tres centésimas del bronce y el doblete para uno de los mitos del deporte gallego y español. El otro oro fue para Cayetano García y Pablo Martínez, campeones de C2 500 metros. Otro buen resultado fue el de Sete Benavides, cuarto en la final de C1 200. Hoy la delegación española tendrá nuevas oportunidades de medalla para intentar mantenerse en lo alto del medallero, del que ayer terminó como líder.