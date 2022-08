Sanjurjo a pares para la selección

En las listas de las selecciones españolas femeninas de hockey sobre patines de esta temporada se repite un apellido: Sanjurjo. En el de la sub 17, que competirá en la Eurockey de su categoría en Blanes del 6 al 9 de octubre, estará Claudia. En la absoluta, que viajará hasta San Juan (Argentina) —del 24 de octubre al 13 de noviembre— para defender su oro mundial, aspira a colarse María, que de momento sí ha entrado en la preconvocatoria y en la concentración del 26 al 28 de agosto en el CAR de Sant Cugat. Una es la número 8 del equipo infantil del Dominicos. Otra, la 8 del Liceo de OK Liga femenina. Y las dos, hermanas y coruñesas. “Me ha hecho mucha ilusión que vaya Claudia”, dice María, casi más que cuando le tocó a ella: “No es comparable, pero por ella estoy muy, muy feliz... y por mí también. Ir las dos sería brutal”.

María Sanjurjo (A Coruña, 2000) poca carta de presentación necesita. Campeona del mundo con la selección española en 2019, regresó el curso pasado al Liceo desde el Gijón, a donde se había ido para seguir creciendo. Su temporada fue tan buena que se volvió a situar en la órbita del combinado nacional, del que se había caído en las últimas convocatorias. Está en la penúltima criba, junto a otras quince jugadoras, y si se cumple con la norma de que viajen diez —el año pasado al Europeo masculino fueron doce, con dos descartes por encuentro, por si había algún contratiempo provocado por el COVID—, tendrán que caerse cinco, por lo que luchará en la concentración de finales de mes para convencer a Ricard Muñoz.

Siguiendo a María creció Claudia (A Coruña, 2007). Parecía casi obligado que acabara por meterse en hockey sobre patines, acostumbrada a ir de pista en pista todos los fines de semana desde que tenía uso de razón. Estudia en el colegio Dominicos y en cuanto pudo calzarse los patines, no lo dudó ni un momento y ha ido creciendo hasta alcanzar el cuarto puesto en el Campeonato de España infantil y la medalla de plata con la selección gallega en el Nacional por autonomías, lo que llamó la atención de la seleccionadora de categorías inferiores, María Díez, Peke, compañera de su hermana en la absoluta.

María también había empezado en el patio de La Catedral, pero en su época no había muchas niñas y se cambió al Liceo. Ahora ha mejorado la situación. “Si no, ella tampoco estaría allí”, defiende la liceísta. Ella es la gran referente para Claudia, que tiene la suerte de tenerla en casa y compartir experiencias. “Yo le doy consejos e intento ayudarla, pero a veces tampoco se deja”, bromea la mayor. La pequeña asegura que no le importa que la comparen con María, es más, es todo un honor. “Desde muy pequeña quería llegar a donde ella, ir a la selección absoluta y jugar en la OK Liga femenina. Y para eso me ayuda tenerla de hermana mayor”, afirma.

Las dos niegan, en cambio, que en su casa el mono tema de conversación sea el hockey sobre patines. “Ahora en verano, casi no hablamos de hockey. Y en temporada... tampoco es que nos veamos mucho, pero sí un poco más, aunque casi son mis padres los que más sacan el tema”, señalan. Ellos, Sonia y Javier, las siguen siempre desde las gradas formando un pack familiar indivisible de poder Sanjurjo.