Raszyn, en Polonia, acoge desde hoy y hasta el próximo día 18 el Campeonato de Europa sub 15 y sub 17 de halterofilia en el que competirá la coruñesa Paula Canedo. La pupila de Ferenc Szabo se clasificó en sub 17 por sus buenas marcas en la categoría de más de 81 kilos e intentará repetir los éxitos continentales que ya logró el año pasado.

Todavía en edad sub 15, Canedo tuvo una gran actuación en el Europeo al visitar en tres ocasiones el podio para recoger dos medallas de plata (arrancada y total olímpico) y una de bronce (dos tiempos), además de batir dos récords de España. El equipo español estará compuesto por diez deportistas, nueve de categoría femenina y uno de la masculina.