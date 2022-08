Estreno con derrota del Deportivo Liceo en la pista del Porto en el que fue el primer partido de pretemporada del conjunto coruñés. Los portugueses superaron a los verdiblancos por un contundente 5-1. Un resultado que puede considerarse en parte lógico dado el periodo de preparación de ambos conjuntos.

Un duelo entre los campeones de las ligas de Portugal y de España significa presenciar un partido de altísimo nivel en todos los sentidos, menos cuando se trata de un choque de preparación, en el que los jugadores se guardan ciertas actuaciones, no sin ello mostrar su más alto grado de competitividad.

Quizá por eso, el Deportivo Liceo llegó al descanso con un contundente 5-0 en contra. Diez minutos malos en el arranque del encuentro permitieron a los locales anotar sus tres primeros goles y a partir de ahí remontar se hacía muy complicado, por muy amistoso que fuese. Llegó un gol en la segunda parte, llevó la firma de Fran Torres. No hubo más por parte de ninguno de los dos equipos.

Copa lo que pretendía, y pretenderá en los siguientes compromisos de preparación, es darle pista y bola a todos sus jugadores. No hay que olvidar que el Liceo presenta siete caras nuevas en esta temporada; que ya no es aquel bloque que hace escasos dos meses conquistó la OK Liga, y que los recién llegados tienen que seguir el proceso de adaptación al estilo del técnico.

Todo lo contrario le sucede al Porto, también campeón de la liga de su país, que conserva el mismo bloque que le llevó a la conquista del centro en Portugal. De ahí la diferencia entre unos y otros, además del hecho de que los liceístas afrontaron su primer compromiso del nuevo curso.

Dos amistosos más en Portugal: Oliveirense y Valongo

El Deportivo Liceo disputará dos partidos más esta semana durante su viaje al país vecino. Hoy se medirá al Oliveirense (19.00 horas) y mañana, sábado, se enfrentará al AD Valongo (18.00 horas). El conjunto dirigido por Juan Copa afrontará su cuarto encuentro de preparación, ya en Riazor, el próximo jueves día 25 cuando recibirá la devolución de visita del Valongo. Para el sábado día 27 está prevista la presentación oficial del conjunto campeón de la OK Liga, pero todavía falta por conocer el rival.