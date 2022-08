El Deportivo Liceo cerró con un empate (4-4) el calendario de partidos de preparación en la pretemporada. Ayer, igualó ante el Valongo en el Palacio de los Deportes de Riazor, en la vuelta del equipo coruñés a su casa tras la consecución del título de Liga en la pista del Reus en junio pasado.

Había superado con comodidad el equipo de Juan Copa al Valongo el pasado sábado en la pista del conjunto luso (2-7), pero ayer el partido fue muy diferente al de hace unos días. El equipo luso pareció más asentado en la pista y los locales con menos efectividad.

Tanto es así, que de nuevo tuvieron que remontar el gol inicial de los portugueses para llegar a colocarse con 3-1 en el electrónico y llegar al descanso con una ventaja mínima gracias a los goles de Bruno di Benedetto, Arnau Canal y Álex Rodríguez.

Sin embargo, en la segunda mitad el Valongo ofreció una mejor cara y se llevó el parcial (1-2) para colocar el electrónico final en el definitivo 4-4. Llegó el Valongo a darle la vuelta al marcador para cobrar nuevamente ventaja y parecía que podría anotarse el triunfo, pero un nuevo tanto de Arnau Canal evitó la derrota liceísta, en su estreno ante sus aficionados.

Cierra el Deportivo Liceo la pretemporada con cuatro partidos —se antoja que no son demasiados— en los que cosechó una victoria (Valongo), una derrota (Porto) y dos empates (Oliveirense y Valongo). A partir de ahora llegan las competiciones oficiales.

Liceo-Reus, el viernes en la Supercopa

El Deportivo Liceo tiene ahora una semana más de preparación para estrenarse en la competición oficial, pues el conjunto coruñés se medirá el 2 de septiembre al Reus Deportiu en la primera de las semifinales de la Supercopa de España, que se disputará en Olot (Girona). Los liceístas son los vigentes campeones de esta competición, habían vencido en la última final al Barcelona (3-2) con tres goles de Jordi Adroher, en la que se estrenarán ante el equipo al que venció en la final de la OK Liga 2021-22, el Reus. La otra semifinal la disputarán el Barcelona y el Noia, los otros dos semifinalistas del play off de la OK Liga pasada. Los barcelonistas perdieron contra el Reus y los de San Sadurniu fueron eliminados por el Deportivo Liceo. La final está programada para el sábado día 3, también en la localidad de Olot. Una semana después el Liceo debutará en la Liga visitando al Voltregá en San Hipolit.