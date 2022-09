Kuman se da una segunda oportunidad

Hace seis años el coruñés Kuman Santiso decidió hacerse a un lado. La selección española de fútbol playa le seguía reclamando, pero sus obligaciones laborales, formar una familia y la falta de profesionalización en su deporte le empujaban a dejar, al menos un tiempo, el petate en la puerta. Era incompatible. No podía asumir esas largas concentraciones que le llevaban a estar semanas fuera de casa, aunque sí seguía activo y a un nivel muy alto jugando fines de semana diferentes ligas nacionales, sobre todo la portuguesa con el Chaves, a una distancia asumible de casa.

El 2022 le ha traído una agenda más despejada y nuevas oportunidades con España. A sus 30 años, ha sacado del armario la camiseta roja del combinado nacional y ya tiene en el bolsillo un oro en los clasificatorios de los Juegos Mundiales de Arena Bali 2023 y ahora va a por los últimos partidos de la fase previa de la Liga Europea. Todo en Italia, en Catania y Cagliari, su dorado de estos meses de agosto y septiembre.

“La ilusión era que volviesen a contar conmigo, ser uno más, poder demostrar, incluso ser importante, porque llevo un muy buen verano”, avanza sobre sus perspectivas y sobre lo que había conseguido con el Marbella y el Chaves en los meses previos. “Ganar y encima poder meter un gol en la final ante Portugal, que es bicampeona del mundo y la siempre favorita... Pude quitarme aquella espina. Llevaba seis años sin jugar un torneo oficial. Entonces fue decisión mía (echarse a un lado). Con el trabajo, con los críos... No podía”, razona, mientras se explica, sin arrepentirse ni un ápice del rumbo que tomó en 2016 y ahora retomado. “Mucha gente me pregunta si me arrepiento de haberlo dejado y, viendo lo que me ha pasado con la familia y el trabajo, en casa, siempre dijo que no, que tomé la decisión correcta y que volvería a hacerlo. Es que ahora no estaría tan bien...”, razona. Reafirmarse en esa elección de vida no le impide, por momentos, volver a lamentar lo complicado que es dedicarse a tiempo completo a su deporte y labrarse, de manera paralela, un futuro a largo plazo: “¿Ser profesional? Después de tanto tiempo lo tengo asumido. ¿Que me gustaría? Claro que sí y, además, ahora que vuelves, otra vez te pica el gusanillo”.

Los últimos partidos de la fase previa de la Liga Europea ante Italia le esperan desde el viernes en Cagliari. El jueves busca su suerte en el mismo torneo la selección femenina con las gallegas Sara Tui, Andrea Mirón y Carol González. Llega el desenlace de esa última cita del verano y tocará después volver a casa antes de un 2023 cargado. En A Coruña le esperan a Kuman sus compromisos laborales y la familia, pero siempre con un ojo puesto también en el trabajo de la Academia de Ramiro Amarelle en Arteixo y A Coruña, con clásicos de la arena como el propio Ramiro, Nico o Róber. “Es el grupo de siempre. Queremos que el fútbol playa no se pierda, que crezca. Los chavales te ven referente (por su regreso a la selección) y les gusta, les mete el hambre, el gusanillo. Ahora pueden competir muchísimo, hasta con nueve años, no solo entrenarse. Los juveniles fueron subcampeones de España. Este año tuvimos a muchos niños”, cuenta ilusionado.