“Una liga de solo treinta partidos se me hace muy corta”

El Silva SD inicia mañana su andadura en Tercera RFEF, será la novena temporada en esta categoría incluidas las seis que estuvo en la extinta Tercera División, y lo hará con la visita al Alondras “en uno de los campos más difíciles del grupo”. Al frente del primer equipo continúa Javier Bardanca, que cumple su decimoquinta temporada ininterrumpida en el club coruñés, al que llegó cuando se encontraba en categoría autonómica.

Ya metido de lleno en una nueva temporada y ¿otra vez el mismo objetivo?

Sí, sabemos de nuestras limitaciones y conocemos los equipos a los que nos enfrentamos para poder pensar en ascender, considero que tenemos bastante con poder seguir en tercera federación.

¿Cuándo aspirarán a más?

-Cuando tengamos mayor apoyo económico, sin ayudas es imposible pensar en cotas más altas.

También necesitarán más medios para poder trabajar…

Está claro que entrenar toda la temporada a medio campo no ayuda mucho para trabajar cuando tienes 20 jugadores en el campo y necesitas espacio para entrenar también a los porteros, tácticamente te limita mucho pero todos sabemos del problema que tenemos los equipos de fútbol en A Coruña por no disponer de las suficientes instalaciones. Todos los equipos se sorprenden cuando les explicas cómo tenemos que organizarnos para poder entrenar.

El Silva mueve ya un gran número de futbolistas, ¿para cuándo el primer equipo se nutrirá de las categorías inferiores?

Ahora mismo llevamos poco tiempo trabajando con la cantera y es muy difícil subir a un juvenil que está disputando una liga local, estamos en ello, intentando formar al jugador desde niño, subiendo el nivel de equipos en todas las categorías para que el salto desde los juveniles no se haga tan grande. Este está siendo nuestro objetivo, que los jugadores lleguen al primer equipo con el sentimiento silvista desde la infancia.

Y usted, ¿no se aburre después de tantos años?

Para nada, cada día que pasa tengo más ganas de seguir entrenando y divirtiéndome como hasta ahora, aunque también hay momentos complicados dentro de la temporada.

¿Cómo hace para mantener la ilusión después de tanto tiempo entrenando y tantos años en el mismo club?

El Silva es una familia, nadie puede entenderlo hasta que tiene la suerte de vivirlo desde dentro, la conexión entre directiva, staff y jugadores hace que todo sea mucho más fácil y llevadero, incluso en momentos difíciles el apoyo que se genera entre todos hace una sinergia difícil de ver en otros equipos.

¿El hecho de que su vida la tiene orientada al margen del fútbol influye en su fidelidad al Silva?

Para mí el Silva supone una desconexión de la jornada laboral, muchas veces llego a entrenar directo de trabajar y para mí es un relax llegar al campo y poder pensar solo en el fútbol. En esto también influye la paciencia y el gran apoyo de mi familia durante todos estos años, algo fundamental para mí.

¿Nunca pensó en cambiar? ¿Tuvo opciones de cambiar?

No, nunca he pensado en cambiar ni tampoco he recibido ofertas para hacerlo.

Con las modificaciones en las categorías varios equipos, entre ellos el Silva, acabaron descendiendo porque antes en Tercera estaban en la cuarta división y ahora son quinta división. Cambios extraños ¿no cree?

Creo que la Federación se ha precipitado en los cambios para profesionalizar algo más la antigua Segunda B y se está viendo ahora con los problemas económicos que tienen algunos equipos para poder salir a competir. A la tercera le ha perjudicado por el nivel competitivo de los equipos (ha bajado) y sobre todo por configurarla solo con 16 clubes, una liga de 30 partidos se me hace demasiado corta.

¿La segunda RFEF es impensable para ustedes?

Como comenté antes, con lo que tenemos ahora mismo de apoyo es una utopía, quizás algún día encontremos a alguien que quiera embarcarse en la aventura del ascenso.

Ya que habla de ascenso, ¿cuáles son sus candidatos?

Arousa, Barco, Fabril, Rápido, Villalbés, Somozas y Ourense.

¿Y al descenso?

El resto. Creo que esta liga se va a dividir en dos bloques en los que cada uno luchará por un objetivo totalmente distinto, va a ser muy complicado estar en zona tranquila sin aspiración alguna.

