Facundo Medard y Uxía Rodríguez ganan en Oza

Facundo Medard y Uxía Rodríguez fueron los vencedores en categoría absoluta de la Volta a Oza que ayer reunió a más de 1.300 atletas en el parque de San Diego, principio y final de esta quinta prueba del circuito Coruña Corre.

En categoría masculina, Medard invirtió un tiempo de 19:27, y en segunda posición, con algo más de medio minuto entró Álvaro Presedo que invirtió 19:56 en cubrir los 6.250 metros, del recorrido: tercero fue Yago García, que necesitó 20:00, para completar la prueba.

En categoría femenina dominó Uxía Rodríguez con 27:23; segunda fue Nerea Sánchez, con 27:29; y la tercera plaza fue para Ángela Torrente, que completó la prueba en 27:31.

Tanto Álvaro Presedo como Uxía Rodríguez llegaron a esta quinta prueba del circuito como líderes de la clasificación, posición que continúan manteniendo a falta de dos pruebas para que concluya la competición. La próxima cita será en O Ventorrillo (23 de octubre) y la última en Novo Mesoiro (27 de noviembre).

La Volta a Oza, que enlazó los barrios de Eirís y el Castrillón, obtuvo una participación importante, pese a que la mañana se presentó con más calor del necesario para este tipo de carreras. Sin embargo, la participación fue numerosa, tanto en la categoría absoluta, como en las restantes, en la que intervinieron cerca de seiscientos atletas.

En las categorías menores los vencedores fueron: los siguientes atletas: Anxo Bello (sub 18); Ainhoa Gontán (sub 16); Pablo Morales y Alba Morales (sub 14); Josep Bastos y Lucía Ageitos (sub 12); y Thiago López y Sara Zuluaga (sub10).

Coruña42

A falta de más de un mes para que se celebre la siguiente carrera del circuito, ahora la organización centra sus esfuerzo en el Coruña42, que se disputará el próximo 2 de octubre. El circuito partirá de la avenida de Montouto y tendrá tres tramos diferenciados. La primera vuelta constará de 14.695 metros desde la Marina en dirección hacia Salvador de Madariaga y el puerto, con regreso al punto de salida. Allí comenzará un segunda vuelta con un recorrido muy similar a la primera, pero con tres kilómetros extra hasta la rotonda de Lonzas. Ya para la tercera vuelta quedarán los diez kilómetros finales para los que se reserva el paso por la zona de las playas tras atravesar Juana de Vega, San Andrés, primero en dirección hacia Manuel Murguía y después hacia la Torre de Hércules, antes de afrontar los últimos metros por Sol y rúa Nueva y acceder a la Calle Real, Riego de Agua, Rego de Agua y finalmente, la plaza de María Pita, donde estará situada la meta, un homenaje para los corredores. Esta entrada ya fue utilizada en otros años con mucha aceptación por parte de los corredores, que tenían en la plaza un majestuoso escenario para convertirse en finishers.