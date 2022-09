Paso al frente del CRAT Rialta

Más de un mes, desde el 9 de agosto, lleva entrenando el CRAT Residencia Rialta a las órdenes de su nuevo técnico, Pakito Usero, que ya ha activado la cuenta atrás para el debut en la Liga Iberdrola, la máxima categoría nacional del rugby femenino, el 1 de octubre en Elviña contra Sant Cugat. El curso pasado el equipo coruñés logró la permanencia en la élite con apuros y este año el objetivo vuelve a ser la salvación, aunque con ilusión por dar un “paso al frente”, explica Usero. “Yo no voy a renunciar a nada pero hasta que no pase la primera vuelta no se podrá calibrar tan fino dónde podremos estar”, avanza el ferrolano, que maneja un grupo de “casi 30 jugadoras”, del que saldrá la plantilla definitiva de 25 para el primer equipo.

Entre ellas, los siete fichajes: Valle Viñas, Leire Gorrotxategi, Alba Martínez Medina, la portuguesa Maria da Conceição y las neerlandesas Nicky Dix, Quen Makkinga y Kyra Elzinga. Esta semana el club espera concretar otra incorporación más, “una jugadora llamada a marcar diferencias” con la que, en principio, quedará cerrado el capítulo de altas. Más allá de lo que puedan aportar las nuevas, Pakito Usero celebra la dedicación con la que todas sus jugadoras están trabajando en pretemporada. Lo demostraron el pasado fin de semana en Elviña, donde disputaron un primer test de preparación divididas en dos equipos. “Las cosas que se están entrenando salieron durante el partido. Fue muy positivo porque todas tuvieron un ritmo y una intensidad altísimos, que son las dos cosas que no puedes negociar”, argumenta el nuevo entrenador del conjunto coruñés. Grabación y análisis Jos Portos y Juan Carlos Fernández completan el cuerpo técnico del primer equipo del CRAT Residencia Rialta, que como novedad en su preparación este verano está implementando un sistema de grabación y edición de las sesiones de entrenamiento para a continuación poder realizar un trabajo analítico que permita afianzar automatismos y, a la vez, mejorar individual y colectivamente. Judith y Ceci, del Crat, convocadas por las Leonas XV Cecilia Huarte y Judith Hernández serán “dos referencias” dentro del grupo. Iban a debutar la semana pasada con España contra Escocia en Edimburgo, pero finalmente el partido se aplazó por el fallecimiento de la Reina Isabel II. Ambas serán “jugadoras muy importantes”, al igual que la olímpica Paula Medín, siempre y cuando la veterana decida finalmente seguir compitiendo otra temporada más. De momento, en los entrenamientos “está aportando un plus de ritmo, de intensidad y de saber”. “Teniendo gente así, tenemos que estar contentos y orgullosos. Creo que vamos a tener una plantilla bastante competitiva”, añade Pakito Usero. El nuevo técnico del CRAT Residencia Rialta analiza así a los siete fichajes: Maria da Conceição. “Una jugadora muy completa y con mucha intensidad”.

