Mucho tiempo sin baloncesto en el Palacio de los Deportes de Riazor. Demasiado. Pero la espera para los aficionados del Leyma ha terminado. El conjunto naranja se enfrenta hoy al Melilla (18.30 horas) en un partido amistoso de preparación de la temporada que arranca a primeros de octubre. Desde el dos de junio, que los coruñeses quedaron eliminados por el Girona de Marc Gasol en los cuartos de final del play off de ascenso a la ACB, no jugaban en su feudo ante su público. Tres meses y medio después, con entrenador nuevo, Diego Epifanio, y siete incorporaciones, las puertas del pabellón de abren. La entrada será gratuita. Los abonados del club solo tendrán que presentar su carnet mientras que los que no lo son tendrán que retirar su invitación en la taquilla.

La plantilla naranja lleva trabajando desde el pasado 1 de septiembre. Ya ha jugado un par de amistosos, lejos de A Coruña, y las semifinales de la Copa Galicia. Pero esta será la primera, que no la última vez, que lo hará en el Palacio. El gran reclamo será conocer el estilo que Diego Epifanio ha querido dar al equipo. El técnico sustituye a Sergio García tras tres años en el banquillo naranja. También conocer de cerca las caras nuevas. El croata Goran Filipovic, el sueco Olle Lundqvist, el letón Ingus Jakovics, el serbio Djordje Simeunovic, el estadounidense Yunio Barrueta y los españoles Aleix Font y Alejandro Galán, además de los ya conocidos Lotanna Nwogbo, Atoumane Diagne, Alex Hernández y Javi Vega. De momento, las pruebas de la pretemporada han sido eso, pruebas. Un amistoso en Portugal ante el Vitoria de Guimarães que ganó el Leyma y un partido en Ourense frente al COB que solo sumaron los triunfos parciales, dos para cada uno. Ya oficial fue el duelo de las semifinales de la Copa Galicia frente al Obradoiro, un test exigente, frente a un equipo ACB, que cayó de lado compostelano de forma contundente por 99-78. Antes de que el próximo 7 de octubre arranque la liga con la visita a Azpeitia para jugar frente al Juaristi, el conjunto naranja tiene programados otros dos encuentros, el lunes en Pumarín contra el Oviedo y el viernes día 30 de nuevo en el Palacio en el Trofeo Teresa Herrera con el San Pablo Burgos como invitado. El club espera que estos últimos partidos sirvan para dar un último empujón a la campaña de abonados que ayer alcanzó la cifra de 750 socios, con el objetivo de alcanzar el millar antes del inicio de la competición oficial.