Primera prueba para el nuevo CRAT. El equipo coruñés, con muchos cambios en la plantilla y en el banquillo, inicia la competición en la Liga Iberdrola con un partido en casa contra el Sant Cugat (Elviña, 16.00 horas). Después de varios cursos en los que las de Arquitectura tuvieron problemas y se vieron obligadas a luchar hasta el final por la permanencia en la máxima categoría, las ilusiones también están renovadas. Regresar al play off por la lucha por el título, para el que no se clasifican desde 2019, cuando se proclamaron campeonas de liga, es la nueva meta, siempre y cuando respeten las lesiones a lo largo de la competición, algo que no ha ocurrido en los años anteriores.

A ello ayudarán las caras nuevas: Valle Viñas, Leire Gorrotxategi, Alba Martínez, el regreso de Elsa Porto, la portuguesa Maria Morant, las neerlandesas Quen Makkinga, Nicky Dix y Kyra Elzinga y la neozelandesa Sina Hetet. Las bajas por lesión, sin embargo, ya condicionan la primera convocatoria oficial del CRAT para la temporada 2022-23. Jos Porto, Pakito Usero y Juan Carlos Fernández contarán para el choque con Ali, Barbi, Carla, Nicky, Pimi, Kyra, Maria, Miriam, Divi, Copi, Maitane, Judith, Sina Hetet, Alba Lalín, Anita, Leire, Alejandra, Tania, Quen, Ceci, Estela, Alevín y Elsa. Las coruñesas tienen muchos argumentos para la que será su vigésimo primera temporada en la máxima categoría del rugby español, lo que le convierte en el segundo equipo con más años en la elite. Pero de momento solo han tenido un test en pretemporada, con victoria frente a El Salvador, por lo que aún es pronto para saber cómo van encajando las piezas. Por su parte, el Sant Cugat es un conjunto con mucha menos experiencia ya que esta es solo su segunda temporada en la liga. El año pasado en el que era su estreno las catalanas quedaron quintas, un puesto por encima del CRAT, y ganaron en A Coruña la etapa de la Copa de la Reina de seven. Por entonces, la gallega Elsa Porto, una institución en las filas del conjunto de Arquitectura, militaba en el Sant Cugat pero este curso ha hecho el camino de regreso a casa. Los buenos resultados en pretemporada parecen mantener la buena línea del curso pasado, por lo que se espera un duelo apasionante.