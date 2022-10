Otro paso hacia el oro de París 2024

“Yo quiero ser campeón olímpico”, aclara Enmanuel Reyes el día antes de debutar como profesional en el peso crucero (entre 81 y 91 kilos). Porque es un cambio que le sirve como un paso más hacia ese objetivo del oro en París 2024. Así se lo plantea y así enfoca la pelea que esta noche protagonizará contra el moldavo Adrian Buhaniuc en el Barrio de las Flores en la velada conocido con el nombre de Galicia, Terra de Loitadores. Empezará a las 20.30 horas y estará compuesta por cinco combates, tres amateurs con hombres de la casa, de la promotora PlanasBox, y dos profesionales. El otro lo disputará el local Olmo de Paz contra el portugués Dewis Santos (peso welter). “Estoy muy contento porque es la primera vez que compito en profesionales y porque la primera vez también sea en A Coruña, en casa”, afirma el cubano, miembro de la selección española y asentado en la ciudad desde su llegada a España.

“Este es un paso que ya lo tenía pensado, pero necesitaba la autorización para compaginar los dos boxeos”, empieza su relato el de La Habana. Se refiere al amateur, que es el que se practica en los Juegos Olímpicos, y el profesional, que antiguamente no eran compatibles y los que se pasaban al segundo ya no podían volver al primero. Para él, sin embargo, no significa una renuncia, sino un complemento. “El objetivo va a ser siempre París. Esto es parte de la preparación para allí. También es parte del ir creciendo en el ranking profesional. Vamos a buscar ese oro sí o sí”, puntualiza el púgil que se colgó el bronce en el Mundial y la plata en el Europeo y que hace un año regresó de Tokio con un diploma, tras caer con polémica en cuartos de final, que le resultó insuficiente. “Espero que la próxima vez los jueces sean más consecuentes con uno, pero también vamos a ir preparados y esto es parte de la preparación”, insiste.

De su rival prácticamente no conoce nada. Ayer se saludaron por primera vez en el gimnasio Fight Factory, donde se realizó el pesaje (91,0 el coruñés; 90,5 el moldavo). Se dieron la mano y posaron para las fotos, primero espalda con espalda, después frente a frente, serios, mirándose a los ojos, y ya posteriormente hombro con hombro. “Sé que ha hecho una pelea como profesional y que es prácticamente debutante como yo. Así que a darlo todo y a ver si sale la victoria”, indica.

El cambio de amateur a profesional tiene, en cambio, algunos inconvenientes, unas diferencias entre uno y otro a las que Reyes va a tener que adaptarse. “Es más lento”, confirma, “porque son más asaltos”. Eso implica más resistencia, sin quemar todas las energías y agotar las fuerzas en tres. “Para mí es lo mismo porque yo ya entreno todos los días como para ir a ocho o nueve asaltos. Tengo que adaptarme a este tipo de boxeo, a la tranquilidad, a no ser tan explosivo... es solamente ajustar algunas cosillas”, dice. El hecho de competir en casa le puede ayudar: “Espero que vaya mucha gente, que se llene el pabellón y que se disfrute de una buena velada tanto mía como de mis compañeros. Es bueno que el público vaya y conozca el boxeo gallego y que vea que hay boxeadores que nos están representando a nivel internacional. Lo que queremos es que se vayan flipando y después nos apoyen todavía más”.

Para él también seguirán los retos. A finales de octubre participará en un torneo internacional con los cuatro mejores del mundo de cada peso. Y desde enero de 2023 entrará “ a tope” en la preparación olímpica. “Tenemos la clasificación en los Juegos Europeos, que serán en junio de 2023 en Polonia. Y vamos a hacer mucha base de entrenamiento, concentraciones en otros países... vamos a estar a tope para llegar en las mejores condiciones”.