El Liceo no se quiere quedar atrás. Ya ha tenido un tropiezo en este inicio de temporada, la semana pasada en la pista del Noia, y un segundo le costaría empezar a perder comba con respecto al grupo de cabeza en un momento rojo de la fase regular, con la llegada al Palacio de los Deportes de Riazor (12.00 horas) del Reus, un parón de cinco semanas mientras se disputan los World Roller Games —a los que enviará a cuatro jugadores de la plantilla—, y visita al Barcelona a la vuelta. Pero los verdiblancos se tenían guardado un as bajo la manga. El refuerzo de Pol Manrubia, cedido por el Benfica, cambia todos los planes. El delantero lleva una semana entrenando y ya entró en la convocatoria de Juan Copa —en detrimento de Fran Torres—. Un revulsivo para afrontar el reto de asaltar la segunda plaza ante el que fue su rival en la final por la liga del año pasado, actual segundo clasificado, todavía invicto y que en las cinco primeras jornadas solo ha cedido un empate.

Ya se vieron las caras esta temporada, de hecho. Fue en las semifinales de la Supercopa de España que abrió el curso. En ellas, el Liceo dominó la primera parte, pero el Reus remontó en la segunda. Se notó que en aquel momento, era un equipo más hecho. Es más, los rojinegros prácticamente no han tocado ninguna pieza con respecto al año pasado, más allá de la marcha del coruñés Pablo del Río, que ya no estaba entrando en convocatorias y el debut de otros canteranos que cubren la plaza que de momento no puede llenar Raúl Marín, que sigue sin recuperarse de sus problemas físicos después de pasar por quirófano.

El resto son los mismos. Incluso una versión mejorada de ellos tras el impulso enorme que supuso haber eliminado al Barcelona en las semifinales del play off por el título de liga del año pasado, aunque después perderían contra el Liceo. Además, los jóvenes como Diego Rojas, Cecco Compagno y Ferrán Giménez tienen un año más de experiencia y madurez para unirse a la explosión de Marc Julià, aunque realmente el que cambió el devenir del equipo fue Sergi Aragonés, que llegó en el mercado de invierno procedente del Benfica. Otro regalo del equipo de las águilas. Como cuando se deshizo de Jordi Adroher, clave en los últimos títulos liceístas. Y ahora con el caso de Pol Manrubia, aunque en su caso solo es una cesión.

El debut del catalán es uno de los grandes atractivos del partido, aunque un Liceo-Reus ya tenga muchos de por sí. Los rojinegros son segundos con 13 puntos. Los verdiblancos, cuartos con 12. El Barça ya ganó ayer al Noia (que se quedará con 12) y mete presión a todos con un pleno de 18. El conjunto de Juan Copa puede escalar al segundo puesto con la victoria. Un esfuerzo antes del parón con premio. El técnico coruñés contará con todos los efectivos, incluso con Álex Rodríguez, que hace dos semanas estuvo tocado de la espalda. Se lo perderá Fran Torres. El joven argentino fue el descarte, pero ayer ya goleaba en la OK Bronce con el filial.