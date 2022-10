La OK Liga masculina entró ya en el parón para que las selecciones nacionales preparen los World Roller Games. Los jugadores convocados ya han viajado para incorporarse a las concentraciones y los que no, disfrutan de unos días de vacaciones. Pero aunque aún falta un mes y medio para la vuelta, la magnitud del partido que espera, con la visita al Palacio de los Deportes de Riazor del Barcelona, pone ya todos los focos en el regreso. El partido, previsto para el sábado 19 de noviembre, se jugará finalmente el miércoles 23, un día entre semana. El conjunto culé pidió retrasar el compromiso para que los internacionales tengan más tiempo para recuperarse tanto de su paso por el Mundial, que se jugará del 6 al 13, como del viaje desde Argentina.

El Barcelona tendrá a seis internacionales en San Juan. Tres con la selección española: Ignacio Alabart, Pau Bargalló y Sergi Fernández. Dos en el combinado portugués que defiende el título: Helder Nunes y João Rodrigues. Y uno más en las filas del conjunto anfitrión: Matías Pascual. Solo cuatro de los diez jugadores de la plantilla no competirán en Argentina: los exverdiblancos Carles y Marc Grau —Marc estará con la selección catalana en la GoldenCat, igual que el liceísta Martí Serra—, Sergi Panadero y Sergi Llorca. En el caso del conjunto coruñés, son tres los internacionales: David Torres (España), Bruno di Benedetto (Francia) y Mati Bridge (Argentina), además del júnior Fran Torres, que jugará el torneo de la categoría sub 19.

Cuando terminen los World Roller Games la competición doméstica se retomará con el Barcelona en la primera posición con 18 puntos tras seis victorias en seis jornadas. El Liceo será segundo —o tercero, dependiendo del resultado del Calafell de mañana—, con 15 tras cinco triunfos y una derrota, por lo que el liderato estará en juego. El partido, no obstante, se disputará un miércoles, lo que provocará que no haya una gran afluencia de público como ocurriría en un fin de semana. De todos modos, la competición repite el formato del año pasado, cuando el Liceo se proclamó campeón contra el Reus, con un play off final por el título, por lo que no es tan vinculante —solo para tener el factor pista a favor— lo que pase durante la competición regular.