Maestro y alumno pescadores de metal

David Arcay (A Coruña, 1990) tiene un currículum deportivo de esos en los que hay que coger carrerilla para decir todos sus éxitos de una sola tacada con medallas de todos los colores en los Campeonatos del Mundo de pesca de salmónidos. Pero este ha sido seguramente su año más especial. No solo porque acaba de volverse a proclamar campeón del mundo por equipos, por cuarta vez en su carrera, y subcampeón en individual —que suma a un oro y un bronce—, sino porque compartió éxito con uno de sus alumnos más aventajados, Dani Vázquez (A Coruña, 2006), que se colgó el oro por equipos en el Mundial juvenil el pasado mes de julio bajo la atenta supervisión de su maestro. “Escucho todos sus consejos y es de gran ayuda tenerle a mi lado, también en el Mundial”, dice este, que creció bajo el aura del campeón. “Lo conozco desde que es un mocosín y poco a poco va progresando, tiene que seguir así, trabajando con humildad y seguro que le llegan más oportunidades”, responde el mayor.

De momento, los dos deportistas del Club Salmo destacan por su precocidad. David fue el campeón del mundo individual más joven de la historia de este deporte y Dani, el benjamín de la selección que dio a España su primer título por equipos de la categoría juvenil. “Ojalá algún día me supere”, admite Arcay, que sin embargo tiene un reto descomunal para el futuro: ser el número uno del ranking mundial de todos los tiempos: “Soy el octavo, pero aún me queda mucho por delante”. Este coruñés nunca se cansa de ganar. “Podía tener mejores resultados”, se ríe, “pero bien, la verdad es que ha sido un año muy bueno, siendo subcampeón de España tanto de río como de lago, yendo con los juveniles al Campeonato del Mundo que se ganó y ahora el premio gordo al ganar el Mundial por equipos y la plata individual”.

Tantos logros que demuestran que aquel oro que ganó por sorpresa con solo 22 años en 2012 no fue flor de un día. “En la pesca hay un componente de suerte porque dependes de que te toque un tramo bueno o malo de río”, reconoce. Pero hay factores que pesan más: “Ante todo hay que ser muy habilidoso porque necesitas tener una técnica de lance exquisita para poner la mosca a la primera en el sitio que quieres y además de una manera adecuada para que el pez no se espante y que venga de una manera natural”, indica y recuerda que la suya es una modalidad sin muerte, es decir, el pez es devuelto al agua. “También hay que echarle horas, el factor experiencia es fundamental porque tienes que acumular una serie de vivencias para adaptarte lo más rápido posible a las situaciones a las que te vas a encontrar”, continúa. Así que el 30% puede ser suerte y el 70% habilidad, destreza y experiencia: “Sin ese 30% es más complicado ganar, pero si no tienes el 70% sí es que imposible”.

Dani Vázquez, con 16 años, solo está empezando por más que lleve desde los 2 años yendo al calamar y desde los 8 en el río. Así que parece que queda lejos el momento de la cesión del testigo. Tiene toda su carrera por delante, y al mejor maestro al lado, para ir cogiendo esa experiencia que necesita. Sus entrenamientos son los fines de semana porque “el río más cerca está a 40 minutos”. Así que aprovecha los sábados y los domingos para pasarse el día entero en el agua. No es una afición muy común entre los chicos de su edad. “Mis amigos y compañeros siempre me preguntan por la pesca”, admite. A él no le importa, sigue a lo suyo y ya tiene un oro mundial en su pecho. Ahora el objetivo es “seguir mejorando” para “hacerlo lo mejor posible en los próximos campeonatos”. Ese 70% lo tiene en su caña.