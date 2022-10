Primera derrota en casa del Liceo en la OK Liga femenina. Las verdiblancas perdieron ayer por 1-3 contra el Telecable Gijón, un equipo cuya intensidad defensiva desarmó al equipo local, que en la primera parte incluso apenas tiró a portería. Las asturianas, en cambio, vivieron en ataque de tres acciones puntuales que decantaron el duelo: un gol en propia puerta a los treinta segundos de juego, una acción individual de Sara Roces, imparable, y un penalti. La competición llega así a su parón por los World Roller Games y no regresará hasta dentro de más de un mes: el 19 de noviembre.

Precisamente el Mundial fue lo que provocó la baja de la portera titular Viky Caretta, concentrada con Italia. Se estrenaba Ariadna Escalas y no tuvo suerte en la primera acción, en la que la bola le golpeó y se terminó colando en la portería. El Liceo contestó y pudo empatar en la jugada siguiente, pero en lo que quedó de primer tiempo apenas tuvo más ocasiones, salvo un penalti en el que Alba Garrote no consiguió batir a Fernanda Hidalgo. En ese momento ya había anotado Sara Roces el segundo, una jugada individual coronada con un fuerte disparo. Marcaba las diferencias cada vez que estaba sobre la pista. En la segunda parte, las locales salieron con otro aire, más agresivas, pero la solidez defensiva asturiana no les permitió nada. La puntilla llegó de penalti transformado por Marta Piquero. María Sanjurjo, con un gol de un rechace en el área, hizo creer. Pero los tres puntos viajaron a Gijón.