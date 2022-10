“Esto es un sueño cumplido”, dice Gustavo Colorado. El exjugador del Vigo Stick y del Reus Ploms a finales de los 90 ahora es ahora el entrenador del Sabaneta, uno de los veinte clubes de hockey sobre patines, de los más grandes con 60 fichas, que existen hoy en día en Colombia. Tan alejados del foco de este deporte, llevaban más de cuatro años financiando a través de rifas, fiestas y trabajos de los niños un viaje a Europa para empaparse de conocimientos en la meca y de primera mano. Y eligieron A Coruña como una de las paradas para su gira. Los 21 jugadores y 15 acompañantes estuvieron tres días en la ciudad con Josep Sellas, coordinador de Compañía de María, como cicerone. Entrenaron, jugaron partidos e incluso pudieron ir a ver el encuentro de OK Liga femenina entre el Liceo y el Telecable Gijón. “Los niños hicieron muchos amigos y todos se quieren ir a vivir a A Coruña”, dice el técnico. “A nosotros nos interesaba mucho sobre todo para aprender de formación”, añade.

Han pasado por Mataró, Voltregá, Barcelona, A Coruña, Barcelos (Portugal) y ahora cierran su gira en Gijón. “Todo ha sido muy bonito”, resume, pero uno de los momentos cumbre fue el Barça-Noia al que asistieron en el Palau, donde pudieron saltar a la pista junto a sus ídolos. De hecho, un vídeo de uno de los niños, emocionado y sin poder contener las lágrimas, acumula miles de reproducciones en redes sociales. Al volver a casa, enseñarán todo el material acumulado como una forma de que más niños y niñas se animen a practicar hockey —“allí todo es fútbol”— y para los que ya lo hacen, crean en el futuro. “Con este viaje he ratificado que con disciplina y trabajo serio se pueden lograr muchas cosas. Yo he intentado transmitir esa pasión a mis jugadores y estoy entusiasmado de que me haya dicho que están sorprendidos con nuestro nivel y que hay niños con futuro. Hay talento. Ahora vamos a formarlos bien y a mandarlos bien preparados para que regresen y triunfen”, apunta y no dice adiós, sino un hasta pronto: “Estaría muy bien repetirlo cada uno o dos años”. Por el bien del hockey. Aquí y en Colombia.