Martín Pereira, Adri Otero y Antonio, rumbo a Europa desde Arteixo

Cuando el árbitro norirlandés Ian McNabb pitó del final del Galicia-Pest el pasado miércoles en A Lomba, Antonio González, Adri Otero (Atlético Arteixo) y Martín Pereira (UD Paiosaco) corrieron a abrazarse junto a sus compañeros de la selección gallega amateur para celebrar un hito sin precedentes en la historia del fútbol autonómico. Por primera vez Galicia se clasificaba para la fase final de la Copa de las Regiones UEFA, que se disputará en junio del año que viene en una sede aún por determinar. Adri, además, tuvo la suerte de marcar el único gol local en ese último partido de la ronda intermedia en el que a Galicia le valía con empatar para sellar el pase. “La alegría en ese momento fue inmensa. Lo celebré con todos. Nos fuimos corriendo a la esquina de la grada, porque el campo estaba lleno, hasta arriba de gente”, recuerda el delantero nacido en Santiago en 1995, pero criado en Arteixo desde pequeño. Pest, el representante húngaro, acabó igualando en el 92, pero el billete para la fase definitiva ya estaba en el bolsillo.

Un gran logro que, una semana después, aún están asimilando los tres únicos futbolistas pertenecientes a clubes de A Coruña y su área de influencia más cercana entre los 18 elegidos por el seleccionador Iván Cancela. “Ahora que volvemos a casa y lo vemos todo en frío, la verdad es que es algo espectacular. Y como nunca se había logrado antes, pues aún más increíble”, apunta Martín Pereira. Regalo anticipado para su vigesimosegundo cumpleaños, que celebrará en noviembre. “Es una de las experiencias que más me han marcado. Me voy a acordar de ella toda la vida”, añade el joven extremo de Mazaricos, que llegó esta temporada al Paiosaco procedente del Sofán. Más tiempo, cuatro años, lleva en el Atlético Arteixo el central Antonio González (Silleda, 1988), todavía aterrizando en la rutina tras haber sido partícipe de “algo fuera de lo común”. “Hicimos historia —resume el defensa rojiblanco—. De las cosas que más me sorprendieron al acabar fue abrir el teléfono y tener 30 conversaciones diferentes con felicitaciones. Ahí dices: ‘vaya, la que estamos organizando’. Además, la grada estaba llena de familiares y de gente conocida. Fue todo muy especial”.

Los tres juegan actualmente en Arteixo —Adri y Antonio en el Atlético, y Martín en el Paiosaco— y desde el concello arteixán sueñan con conquistar Europa el año que viene formando parte de la convocatoria definitiva para la fase final. “Nos haría muchísima ilusión. De aquí a junio podría haber algún cambio en la lista, aunque supongo que el seleccionador mantendrá un poco el bloque”, argumenta Adri Otero.

Martín se subió al tren para la fase intermedia “un poco de rebote, a última hora, porque se lesionó Óscar Lorenzo”, recuerda, así que está “a expensas de lo que diga Iván Cancela”. “Dependerá de la temporada que hagamos. Si me lleva, genial, encantado; y si no, pues también, no pasa nada”, razona. Antonio, por su parte, también resalta la importancia de seguir acumulando méritos en Tercera RFEF para ganarse un puesto: “Lo que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros en nuestros clubes y, si las cosas van bien, tendremos más opciones”.