Conexión A Coruña-San Juan

Durante más de cuarenta años A Coruña ha sido la puerta de entrada en Europa de los jugadores de San Juan, la cuna argentina, puede que mundial, del hockey sobre patines. Desde Daniel Martinazzo en 1981 hasta Matías Bridge en la actualidad, la mayoría de los que llegaron al Liceo procedían de esta ciudad que posee el récord de equipos por metros cuadrados. “Hemos escuchados tantas leyendas de allí que vamos a ver qué es cierto y qué no, que seguro que alguna mentirijilla también nos han contado”, bromea David Torres, capitán del Liceo. “Yo estuve en 2018 e iba paseando por la calle y de repente un coche frenó y se bajaron un padre y un hijo solo para pedirme un autógrafo”, recuerda el barcelonista Ignacio Alabart. Porque ahora son dos coruñeses los que en unas semanas viajarán a la ciudad argentina para disputar con la selección española un Mundial que ya van levantando pasiones al otro lado del Atlántico. Dicen que todo aquel que juegue al hockey debería pisar alguna vez en su vida el Aldo Cantoni para vivir de primera mano el ambiente que se vive allí. Los dos podrán borrarlo de su lista de deseos. Aunque les tocará sentirlo en contra. Porque España aspira al oro, como también lo hacen los anfitriones y lo defenderá Portugal. Y el objetivo solo es uno: “ganar”.

“No hay otro. Y estamos con muchas ganas y muchas ambición para demostrar de lo que somos capaces después del Europeo pasado, reivindicando que también podemos hacerlo a nivel mundial”, indica el jugador del Barça, para el que ya son sus terceros World Roller Games: “En China éramos una selección que empezaba nueva y no era el objetivo principal ganar, aunque siempre vas con esa ambición. Después llegamos allí, lo hicimos bien y pudimos levantar el título. Después en Barcelona fue una pequeña decepción porque se nos escapó en semifinales y queríamos al menos estar en la final. Y este año sabemos que va a ser muy complicado porque están los anfitriones y también otras selecciones fuertes como Portugal, Italia y Francia y somos conscientes de que tenemos que dar el máximo”.

Torres es, en cambio, el novato de la convocatoria. “Sí que lo soy”, reconoce, “pero no me siento como tal porque estoy rodeado de muchos viejos conocidos y me han hecho sentir muy cómodo”. Si ya disputar un Mundial, el primero, es especial, el hecho de que sea en San Juan es un añadido extra. “Para mí y para todos los que amamos el hockey ir a San Juan es una experiencia vital”, asegura. “Recuerdo ver la final del Mundial de 2011 en el piso de mi hermano. Había sido de noche. Y aquello fue chulísimo. La verdad que para ser mi primera convocatoria me estreno a la grande en un Mundial especial, una pista espectacular, con un ambiente increíble y además con una de las competiciones más abiertas, con España, Portugal y Argentina quizá un punto por encima pero con Francia e Italia sin nada que envidiar”, analiza.

Después de los años de la pandemia, por fin el factor público es uno de los condicionantes a tener en cuenta en una competición. “Yo ya tuve la oportunidad de disputar con el Barça una Copa Intercontinental allí y la verdad es que el ambiente de hockey que se respira es espectacular, no solo en el pabellón, en toda la ciudad y toda la provincia. Viven el hockey de una forma muy intensa. Pero a nosotros también nos gusta jugar en pabellones llenos con el ambiente chulo y San Juan en ese aspecto es incomparable”, indica Alabart. “La presión la tendremos en contra, en el sentido de un ambiente hostil deportivamente duro. Pero la presión es para los locales, que llevan 44 años sin ganar en San Juan. Del ambiente... al final nosotros los jugadores disfrutamos de eso. Como ganar la liga en Reus”, coincide Torres. Los dos también se ponen de acuerdo en que representar a España “es lo máximo”. Y están entrenando duro para que todo salgo según sus planes. La competición arranca el próximo 7 de noviembre y afrontarán una semana dura con, para empezar, duelos contra Argentina, Angola y Mozambique como rivales en la primera fase. Cuando todo acabe dejarán de ser compañeros para convertirse en rivales, con el Liceo-Barça a la vuelta de la esquina. Pero antes cumplirán juntos un sueño.