Este fin de semana entra en acción la OK Plata masculina, la última de las competiciones nacionales con presencia coruñesa y lo hace con un derbi entre Compañía y Dominicos. Destacan también la defensa del liderato del Zalaeta y el OAR.

Compañía de María-Dominicos (OK Plata masculina de hockey sobre patines). Arranca la competición con un derbi en Elviña 2 (20.00 horas) entre los dos equipos coruñeses que quedan en la categoría —el Liceo renunció a la plaza—. Compañía de María (CDM) y Dominicos comparten desde hace unos años filosofía y destino. Son dos conjuntos nacidos en un colegio cuyo trabajo con la base es su principal empeño —de hecho ambos fueron medallistas en los Campeonatos de España del año pasado— y con el equipo de OK Plata como la cúspide de la pirámide y donde poco a poco van debutando los canteranos. CDM, dirigido por Alejandro Canosa, mantiene el bloque de cursos pasados al que suma a dos viejos conocidos como Carlos López y Jorge Ricoy. Dominicos, con Manuel Togores al frente, perdió a dos veteranos como Joan Grasas y Jacobo García e incorporó a Miguel López y Marcos Vaamonde. Martín Payero y Bruno Saavedra, que preparan los World Roller Games —con Angola y la selección española sub 19— se perderán el duelo por los de la Ciudad Vieja. Pase lo que pase será la fiesta del hockey coruñés.

CRAT Residencia Rialta (Liga Iberdrola de rugby). Después de una semana de descanso, las de Arquitectura retoman mañana la competición con un importante partido contra el Olímpico de Pozuelo (Universitario de Elviña, 12.00 horas). Porque los dos equipos, candidatos al play off, arrancaron la liga con una victoria y una derrota —aunque los bonus dan ventaja a las coruñesas, con 10 puntos por los 8 del rival— y el duelo hará de desempate y decidirá quién puede mirar hacia arriba.

Viaxes Amarelle (Primera División femenina de fútbol sala). Las naranjas recuperan a las 21.30 horas el partido de la tercera jornada contra el Teldeportivo. Y lo hacen necesitadas de puntuar después de tres derrotas seguidas. Será un duelo entre dos recién ascendidos y que comparten también puesto en la tabla con tres puntos. El que gane, por tanto, saldrá reforzado.

Autos Cancela Zalaeta (Superliga 2 femenina de voleibol). Defensa del liderato en el Barrio de las Flores (19.00 horas) en un partidazo contra el Fedes Ascensores La Laguna. Las coruñesas han tenido un inicio de temporada inmaculado con dos victoria por 3-0, pero hoy se medirán a un rival de un nivel superior a los dos anteriores, buena piedra de toque para conocer su estado.

Resa Cambre (OK Plata femenina de hockey sobre patines). Segunda jornada para las coruñesas, a las que les toca cruzar España para jugar en San Vicente del Raspeig (20.00 horas). Las naranjas, a las que cogió Carlos Parga solo una semana antes de inicio de la competición, cayeron en el debut contra el Gatikako mientras que las alicantinas se impusieron al Raxoi.

Maristas (Liga Femenina 2 de baloncesto). El pabellón colegial acoge a partir de las 18.00 horas un duelo entre los dos equipos de la categoría que todavía no han puntuado. Uno es el conjunto local y el otro un Aridane que está dirigido por un ex, Jorge Carreira, y con una ex en sus filas, Mara Cortés. Las pupilas de Fernando Buendía, que han sufrido una plaga de lesiones, trabajan para seguir mejorando.

OAR (Primera División masculina de balonmano). Al líder le toca uno de los viajes largos. Se desplaza a Lanzarote, donde se medirá al San José Obrero (19.00 horas), un equipo también diseñado para estar arriba. Partido clave, porque además los isleños todavía tienen que recuperar la jornada que perdieron por el temporal. Los coruñeses llegan en un gran momento tras su contundente victoria de la semana pasada en el derbi frente al Xiria.

Calasancias (Primera División femenina de voleibol). Las coruñesas reciben mañana al colista Fertiberia Los Campos (Barrio de las Flores, 12.00 horas). Después de la derrota en la jornada inaugural y la victoria de la semana pasada por un claro 3-0, el conjunto colegial es cuarto.