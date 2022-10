Laura Martínez: “Me fui del partido sin saber mis estadísticas”

A Laura Martínez (Santiago, 2000), el MVP de la jornada 4 en la Liga Femenina 2 le pilló casi por sorpresa. Sabía que había completado un buen encuentro contra el Aridane en la que el sábado pasado fue la primera victoria de la temporada del Maristas. Pero no se imaginaba que sus números le habían disparado hasta los 26 de valoración (18 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias). “Terminó el partido y yo me fui a cenar y después a dormir sin tener ni idea de cuáles eran mis estadísticas. No sabía cuánto había hecho. Ya al día siguiente empecé a recibir mensajes de que era el MVP. Y yo ‘¿qué?’ No me lo creía”, reconoce la escolta colegial.

Su respuesta es un ejemplo de cómo se antepone el grupo a las individualidades. “Tenía la sensación de haber hecho un buen partido, pero de que todo el equipo lo había hecho. Nosotras somos un grupo sin estrellas. El MVP es del equipo. Es mucho más importante que consiguiéramos la primera victoria”, continúa. Porque el inicio del curso estaba siendo muy complicado entre el proceso de adaptación de una plantilla muy renovada y las lesiones que sufrieron. Por eso contra el Aridane, un rival directo en al zona baja y que tampoco había ganado, había que “ganar sí o sí”. El triunfo es “gasolina” para el trabajo de la semana y para luchar por el objetivo. “El primero es salvarse, sin duda. Porque en esta liga puede pasar de todo. Jornada a jornada lo estamos viendo, con resultados que nos sorprenden a todos”, valora. Esta es la cuarta temporada de la santiaguesa en las filas del Maristas y, por tanto, una de las veteranas. “Del año pasado solo seguimos cuatro. Pero se está creando un grupo muy bueno que transmite muy buen rollo”, analiza, “y Fernando Buendía es un entrenador muy intenso y yo me siento muy cómoda con su visión de juego de presionar y correr”. Un esfuerzo que compagina con su trabajo por las mañanas, el TFG de Ingeniería Informática por las tardes y los entrenamientos por las noches. “En la liga hay equipos profesionales”, aclara. Casi un David contra Goliat. “No tenemos esa sensación”, corrige”, “porque a base de trabajo podemos competir contra cualquiera”.