Un MVP para la hija pródiga

“Cuando estás entre las grandes, te llegas a sentir pequeña”, reconoce Emma Ordóñez. La jugadora boirense decidió hace dos años que era el momento de marcharse a probar la experiencia de la máxima categoría nacional. Sin muchos minutos ni oportunidades, este verano hizo el camino de vuelta. “Creí que era el momento de volver a casa”, reconoce. Y eso significa el Zalaeta En el conjunto del instituto, vuelve a disfrutar del voleibol. Como siempre había hecho. Y eso se nota. Solo ha tardado tres jornadas en recibir su primer reconocimiento a la mejor de la jornada después de ser la autora de 27 puntos en el partido que el conjunto coruñés ganó el sábado en el Barrio de las Flores al Fedes Ascensores La Laguna en un desempate en el que Ordóñez fue clave en la remontada local.

“Fueron dos años duros porque el nivel de entrenamiento y el volumen de horas era mucho mayor que al que estaba acostumbrada, pero la experiencia me gustó mucho”, explica sobre sus dos temporadas en la elite, el primero en las filas del Haris y el segundo, en el Sayre. Sin embargo, le costó ganarse una oportunidad y por eso decidió que había llegado la hora de dar un paso atrás y jugar en un equipo de la segunda categoría nacional, pero volver a sentirse importante: “En todas las temporadas se puede aprender. A mí me hacía falta para coger confianza”-

No había mejor sitio que el Zalaeta. “Es el equipo donde siempre me he sentido más a gusto”, indica. Y con Jorge Barrero, “uno de los mejores entrenadores, del que siempre se puede aprender, mitad del equipo es él”. El objetivo, individualmente, es “seguir mejorando, dar mi cien por cien y mi mejor versión” y como colectivo, la clasificación para la Copa Princesa y la fase de ascenso, como ya consiguió la penúltima temporada que jugó en A Coruña. “El bloque se mantiene, incluso este año tenemos más jugadoras ofensivas”, valora.

El inicio es muy positivos. Dos victorias claras y la semana pasada, un triunfo en el desempate ante un rival directo de la zona de arriba, con remontada incluida. “Pudimos jugar nuestro mejor juego bajo presión y eso es importante”, analiza y también opina que irán a más porque el equipo sigue en construcción. “Le veo al equipo capacidad de sufrimiento, sabemos reponernos bien de los golpes”, indica. El fin de semana tienen una nueva prueba en Leganés: “Primer partido importante fuera de casa e iremos a intentar dar nuestro cien por cien”.

Jimena triunfa en Superliga

Fue la MVP de la primera jornada en la Liga Iberdrola y cada semana figura entre las mejores en los rankings de anotación. La coruñesa Jimena González Gayoso triunfa en la máxima categoría con el Emevé de Lugo. El pasado fin de semana, aunque a su equipo se le escapó la victoria en el quinto set, la opuesta se fue hasta los 22 puntos, la segunda máxima anotadora. Además alcanzó el top cinco entre las atacantes. Gayoso, que mide 184 centímetros y de 21 años, aparece tercera en la clasificación de su puesto.