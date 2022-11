Medard y Mariño ganan en O Ventorrillo

Facundo Medard y Mélanie Mariño fueron ayer los ganadores de la carrera de O Ventorrillo, penúltima cita del circuito Coruña Corre que recorre los barrios de la ciudad. La prueba tuvo que ser aplazada hace dos semanas por el temporal, ya que se preveían fuertes rachas de viento. En su nueva fecha, el sol acompañó en la salida a los más de dos mil inscritos entre todas las categorías, que batieron el récord de participación, sin incidencias gracias a la labor de los voluntarios. Novo Mesoiro, el 27 de noviembre, cerrará el circuito de 2022, el primero tras la pandemia.

El argentino Medard, habitual en las pruebas de triatlón, fue el más rápido en recorrer los poco más de seis kilómetros de los que constó el recorrido. Lo hizo en 20 minutos y 30 segundos, 18 más rápido que Antón Gómez, que fue segundo en un apasionante mano a mano con Álvaro Presedo, que entró tercero. Mariño, por su parte, completó una prueba de menos a más para incrementar el ritmo en el último tercio e imponerse con 25:01 por delante de Uxía Rodríguez (25:23) y María Ferreiro (25:30).

Lucía Vázquez (sub 20) y Diego Pérez (sub 20); Elena Fernández y Antón Gómez (sub 23); María Ferreiro y Álvaro Presedo (máster 1); Nati Sánchez y Alejandro Serrano (máster 2); Rebeca Soto y Fernando Vázquez (máster 3); Inés Papín y Ramón Serantes (máster 4); Purificación López y José Suárez (máster 5); Mirian Ripoll y Julián Gesto (máster 6) y Sara Barreira y Jesús Vázquez (máster 7) completaron el cuadro de honor.