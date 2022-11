Los tres puntos del derbi gallego en Primera División viajaron a la ciudad de As Burgas después de que el Viaxes Amarelle cayese ayer por la mínima ante el Ourense Envialia en un partido con las fuerzas muy parejas y que decidió un solitario gol de Jenny Lores justo antes del descanso. Las naranjas no se rindieron y asediaron la portería visitante sin parar, sobre todo en los últimos minutos, incluso con juego de cinco (sin portera), pero no obtuvieron el premio que buscaban, que era al menos empatar y sumar otro punto a su casillero, vital en la lucha por la permanencia. De hecho, las ourensanas, que empezaron la jornada por detrás en la tabla, superan ahora a las coruñesas, que no obstante todavía tienen margen en puestos y en puntos con la zona de peligro.

Amarelle y Ourense firmaron un partido de tú a tú en el que salieron mejor las visitantes, pero en el que las locales fueron mejorando con el paso de los minutos. Así, la primera ocasión fue para Clara Fernández, cuyo disparo se estrelló en el palo de la portería defendida por Leti Rojo. Respondió la local Eli, que obligó a Uxía a lucirse para evitar que se adelantaran las naranjas. Cuando ya parecía que se llegaría al descanso con tablas, María Arias encontró a Jenny Lores, que en la zona de pivote se dio media vuelta y anotó el 0-1. El conjunto dirigido por Jorge Basanta necesitaba correr riesgos para intentar darle la vuelta al marcador. Tuvo ocasiones, como un 12 metros que Cris Lourés mandó fuera. Pero fue en los últimos minutos cuando asedió por completo la portería de una Uxía que realizó un gran encuentro. Es más, pese a que fueron las coruñesas las que constantemente rondaron su área, la meta visitante pudo marcar el segundo con un envío desde su portería que, a puerta vacía —el Amarelle estaba con juego de cinco—, impactó contra el larguero y se fue fuera. El Amarelle no encontró el sitio y ya piensa en la próxima jornada con visita al Roldán.