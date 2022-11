Adiós San Juan, vuelta a la OK Liga

Punto y final a los World Roller Games con el broche de oro para Argentina, la anfitriona, que ganó la final masculina a Portugal y sumó este título al femenino y al de la sub 19 para un triplete soñado en la Catedral del hockey sobre patines, un Aldo Cantoni en el que vibraron ocho mil almas, un ambiente único en este deporte. Antes, la Francia de los hermanos Di Benedetto había confirmado que el subcampeonato europeo del año pasado no fue una casualidad con el asalto, por primera vez en su historia, al podio mundialista. Dos alegrías que contrastan con la decepción española, quinta, fuera de las semifinales y con la obligación de una reflexión profunda y a efectuar cambios si quiere volver a ser competitiva en un futuro inmediato. En clave coruñesa, el liceísta Mati Bridge se subió a lo más alto del podio —aunque como tercer portero de Argentina no tuvo oportunidades— lo mismo que sus compañeros y compatriotas Adriana Soto y Fran Torres, partícipes del triplete; Bruno di Benedetto alcanzó el bronce y David Torres (Liceo) e Ignacio Alabart (Barcelona) rindieron a buen nivel en el plano personal, pero el fiasco grupal les dejó con mal sabor de boca. Ahora se incorporan a sus equipos para el reinicio de la OK Liga: el sábado en Igualada en el caso de las chicas y con un partidazo Liceo-Barcelona el miércoles de la semana que viene en el Palacio de los Deportes de Riazor.

Argentina, por tanto, fue la gran protagonista en San Juan. Esa imagen de las tres selecciones juntas, celebrando los tres títulos mundiales, es casi única, casi porque España lo consiguió en 2017 en Nanjing (China), donde se abrió la celebración de los World Roller Games, una especie de Juegos Olímpicos que reúne los Mundiales de los deportes con ruedas. El Aldo Cantoni era el mejor escenario posible. En pocos sitios se vive el hockey sobre patines como en San Juan. Parecía todo predestinado para la gloria albiceleste, pero después hay que saltar a la cancha y hacer el trabajo, que son históricos los grandes batacazos de los anfitriones cuando todo está listo para la celebración o si no que se lo digan a Brasil con el Maracanazo y al Real Madrid con el Centenariazo perpetrado por el Deportivo. Primero la sub 19, que pudo con Italia; después las mujeres, que doblegaron a una España que cedió su corona después de dos oros consecutivos y por último los hombres, que tuvieron que remontar para destronar a Portugal en una apasionante final (4-2). Henrique Magalhães, ex del Liceo, marcó por partida doble y adelantó a los lusos. Pablo Álvarez, también con pasado en A Coruña, recortó, Carlos Nicolía empató de directa, Álvarez puso por delante a los locales y ya en los últimos segundos, con Portugal sin portero, Ezequiel Mena sentenció para el alboroto de los seguidores en las gradas. La pista se llenó de niños, hijos de los jugadores y miembros del personal técnico de la selección. Celebración en familia, especial para unos deportistas que desde muy jóvenes, a veces incluso adolescentes, tienen que abandonar sus casas para triunfar al otro lado del charco, en España o en Portugal, donde sueñan con hacerse profesionales aunque a veces el coste a nivel personal sea demasiado elevado. Por A Coruña han pasado desde hace cuarenta años un buen puñado de ejemplos de esas historias. La vía la abrió Carlos Gil y desde entonces la ciudad se convirtió en el puerto de entrada de otros muchos que han ido marcando la historia del Liceo, desde Mario Agüero y Daniel Martinazzo, artífices de los primeros títulos verdiblancos; pasando por Mario Rubio, Roberto Roldán, Raúl Monserrat, Facundo Salinas, Carlos López, Martín Payero, Reinaldo García y los más recientes Pablo Álvarez, Lucas Ordóñez, Matías Pascual, Valentín Grimalt, Fabrizio Ciocale, Facundo Bridge, Matías Platero, Maxi Oruste, Mati Bridge y Fran Torres. También A Coruña fue la base del crecimiento de los hermanos Di Benedetto. No solo porque desde pequeños pasasen los veranos en sus calles junto a sus abuelos maternos. Los tres pasaron por el Liceo. Carlo, el mayor, lo eligió como lugar para dar sus primeros pasos en el profesionalismo. Le costó la adaptación los primeros años, pero de la mano de Juan Copa encontró su sitio y se empezaron a ver los primeros trazos de lo que es en la actualidad, uno de los mejores delanteros del mundo, lo que llamó la atención del Porto. Los mellizos Roberto y Bruno fueron primero a Lleida y después tomaron el relevo de su hermano. Roberto se consagró. El año pasado fue elegido MVP del Europeo y MVP de la liga. Se marchó destino al Benfica mientras Bruno, que hizo un paréntesis para una segunda etapa en Lleida, regresó a A Coruña, a donde estos días volverá con una medalla de bronce al cuello. El tres bleu fue el autor del gol que, a falta de seis segundos, dio el empate a Francia en el partido por el bronce, que se decidió en la tanda de penaltis. Igual que el de España en cuartos. Emoción sobre la pista que ahora se trasladará a la OK Liga. Seis medallas de la expedición coruñesa A Coruña envió a seis participantes a los World Roller Games de Argentina y estos regresaron con seis medallas, aunque cuatro de ellas las ganó la misma persona: Manu Taibo. Lucas Yáñez y Bruno Saavedra fueron los protagonistas de las otras dos. María Bilbao (cuartetos de patinaje artístico con el CP Loreto) se quedó a las puertas del podio con la cuarta plaza y David Torres e Ignacio Alabart fueron quintos con la selección española absoluta de hockey sobre patines. El oleirense Manu Taibo, del Rabadeira, fue uno de los grandes triunfadores con un oro, una plata y dos bronces, tres en la categoría júnior y uno en la sénior en patinaje de velocidad para confirmarse como una de las mayores promesas nacionales antes de regresar a Alemania para la concentración de la temporada invernal sobre el hielo. También de Oleiros es Lucas Yáñez, del Maxia, que revalidó su título mundial júnior de patinaje artístico en una temporada en la que fue campeón de España, de Europa, de la Copa del Mundo y del mundo. El santiagués Bruno Saavedra, del Dominicos, se colgó por su parte el bronce en el torneo sub 19 de hockey sobre patines.