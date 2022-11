Tres partidos para asentarse en los puestos de honor

El Leyma vuelve el domingo a la liga después de dos semanas de parón mientras las selecciones disputaron los partidos de las ventanas FIBA. Los naranjas afrontan un tramo del calendario que es fundamental en sus aspiraciones de asentarse en los puestos de arriba de la clasificación. Sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de las seis primeras jornadas. El conjunto dirigido por Diego Epifanio ganó a los equipos teóricamente de abajo (Melilla, Juaristi y Ourense) y perdió contra los de arriba (Lleida, Estudiantes y Valladolid). Ahora, en la novena plaza con el contador de derrotas y victorias empatado, le toca tres partidos seguidos contra rivales sobre el papel asequibles como Almansa, Oviedo y Alicante, lo que le permitiría mirar hacia arriba antes de volver a cruzarse con otro de los cocos como el Andorra. Todo en el plano teórico porque si algo está claro de esta categoría es que no hay partido fácil y que todos pueden ganarle a todos.

El primero de esos duelos será el domingo contra el Almansa (Palacio de los Deportes de Riazor, 17.00 horas). El equipo de Tino Ugidos va por detrás en la clasificación, con dos victorias y cuatro derrotas. Le ganó al Cáceres y venció también al Juaristi y en una trayectoria parecida a la del Leyma, cedió ante los de arriba como Palencia, Lleida, Burgos y en la última jornada antes del descanso le dio guerra al Estudiantes y perdió de forma ajustada (70-75). El pívot Robinson Idehen es su hombre más destacado.

Después de este partido a los coruñeses les tocará la siempre complicada visita a Pumarín. El estadounidense Zach Monaghan rompió hace dos años el maleficio que cada año sufría el Leyma cada vez que le tocaba visitar la pista del Oviedo. Se repetía como una pesadilla. Una derrota tras otra. Pero en el play off de la temporada 2020-21 un canasta casi sobre la bocina del mago de Chicago acabó con ello. Los asturianos, además, no están en su mejor momento. Ahora mismo ocupan la última posición, con seis derrotas en seis partidos.

El tercero de la serie será de nuevo en el Palacio de Riazor, el 2 de diciembre (20.30 horas) y contra el Alicante, el que sobre la tabla y los resultados de este año parece más complicado porque ha sido capaz de ganar cuatro de sus seis compromisos en lo que va de curso. Si bien se vio sorprendido en el estreno por el debutante Cantabria, después pudo con el Albacete y el Cáceres y aunque volvió a perder, contra el Palencia, dio una de las sorpresas de la quinta jornada al conquistar Burgos y en el último partido disputado se impuso al Juaristi.

La temporada pasada el Leyma cayó en cuartos de final del play off de ascenso a la ACB, en la eliminatoria previa a la final a cuatro, después de no lograr ser cabeza de serie y tener el peor de los cruces posibles, con el Girona de Marc Gasol. Buena parte de culpa de ello tuvo precisamente el hecho de que los naranjas fallaron en canchas donde a priori no tenían que hacerlo. Este curso el equipo sí que se ha mostrado competitivo en esos casos y fallado, sobre todo en los minutos finales, contra los de arriba. Por eso ganar estos tres partidos es clave antes de afrontar la reválida en Andorra, donde se comprobará si la plantilla ha madurado para plantar cara a uno de los favoritos.