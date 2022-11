El CRAT reaccionó tarde en su partido contra el Majadahonda. Al líder no se le puede dar tanta ventaja. Las madrileñas llegaron al descanso con un cómodo 3-20 y aunque las locales presionaron y mejoraron en el segundo tiempo, administraron su renta con dos nuevos ensayos. El conjunto coruñés, con dos victorias y cuatro derrotas, está obligado ahora a ganar al Eibar la próxima semana si no quiere alejarse demasiado de los puestos que dan derecho a jugar el play off por el título.

La portuguesa Maria Morant fue la elegida para ejercer de número 8 en el primer encuentro sin Sina Hetet. Era una incógnita cómo reaccionaría el CRAT y en los primeros minutos incluso pudo anotar. Locales y visitantes se repartieron los puntos con sendos golpes de castigo transformados y las coruñesas no pudieron aprovechar una superioridad numérica para adelantarse en el marcador. La igualdad se rompió en el tramo final de la primera parte. Diez minutos fatídicoscon tres ensayos encajados para el 3-20 al descanso. El segundo tiempo arrancó con nuevo ensayo de Majadahonda. Entraron Alevín, Rumi y Alejandra para intentar darle otro aire al CRAT y mejoraron las locales. Elsa, en dos ocasiones, ensayó para poner un 15-25 esperanzador. Con un cuarto de hora por delante, todo podía pasar. Pero cuando mejor estaban las coruñesas, las visitantes le dieron la estocada definitiva al duelo con el último ensayo.