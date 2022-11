Pablo Bocelo y Mélanie Mariño ganaron ayer la carrera de Novo Mesoiro, perteneciente a Coruña Corre, disputada sobre aproximadamente 5 kilómetros y medio bajo la lluvia y con cerca de mil participantes entre todas las categorías. Esta era la última prueba del circuito de los barrios, pero el próximo día 18 se unirá una nueva cita al calendario con la carrera que celebrará el 50 aniversario del CHUAC.

Bocelo empleó un tiempo de 17 minutos y 14 segundos en completar el recorrido y ganó en un mano a mano con Álvaro Marín y Antón Gómez, a los que superó en uno y dos segundos respectivamente. Más holgado fue el triunfo de Mariño, con un registro de 20 minutos y 48 segundos para llegar por delante de Uxía Rodríguez (21:08) e Inés Papín (21:32). Más de 500 corredores llegaron a la meta en la prueba absoluta.

Los ganadores por categorías de edad fueron Mélanie Mariño y Pablo Bocelo (sénior); Pablo Fernández (sub 20); Elena Fernández y Antón Gómez (sub 23); Beatriz Muíño y Álvaro Presedo (máster 1); Nati Sánchez y Carlos Iglesias (máster 2); Rebeca Soto y Fernando Vázquez (máster 3); Inés Papín y José Antonio Gontán (máster 4); Purificación López y José Suárez (máster 5); Mirian Ripoll y Julián José Gesto (máster 6) y Sara Barreira y Domingo Álvarez (máster 7).

En las carreras de menores disputadas a continuación ganaron Jorge Sánchez y Ainoa Gontán (sub 18); Daniel Salgueiro y Lara Solsona (sub 16); Jeyden Jael Silva y Martina Bermúdez (sub 12) y Hugo Cordal y Paula Morales (sub 10).