El sueco Henrik von Eckermann, actual número 1 del Longines ranking FEI, encabeza la excepcional representación internacional en el CSI5*-W de A Coruña que desde mañana hasta el domingo se disputa en Casas Novas. En total son 21 las nacionalidades que se darán cita en el centro ecuestre coruñés, lo que demuestra una vez la capacidad de convocatoria de esta ya clásica prueba del invierno.

El jinete sueco llega en un gran momento de forma porque no solo encabeza la clasificación mundial sino que este año se colgó tanto el oro individual como por equipos en los Juegos Ecuestres Mundiales de Herning (Dinamarca). Uno de sus grandes rivales será el suizo Martin Fuchs, número dos del ranking. El jovencísimo jinete competirá con dos de sus mejores caballos, The Sinner y Conner Jei. También desde Suiza llegará el campeón olímpico en Londres 2012 y tres veces ganador de la Final de la Copa del Mundo, Steve Guerdat.

Por parte de Gran Bretaña competirán dos de los jinetes más jóvenes del concurso y que llevan una muy buena temporada: Harry Charles, actualmente en el puesto 15 del ranking e integrante del equipo nacional que ganó la plata por equipos en Herning, y Jack Whitaker, sub 25 en los Madrid in Motion. Ambos alcanzaron la final hace dos semanas en la Global Champions League en el play off de Praga.

De nuevo estarán presentes los holandeses Eric (jefe de equipo de Madrid in Motion) y Maikel van der Vleuten (actual número 13 y bronce individual en Tokio y Herning), que acudirán acompañados del numero 4 Harrie Smolders y del 19 Jur Vrieling.

Destaca también la delegación alemana, con el número 12 del ranking Daniel Deusser (que se quedó a las puertas de la victoria con un segundo puesto en la Copa del Mundo que tuvo lugar la semana pasada en Madrid y ganó el Super Gran Premio de Praga hace dos semanas), Christian Ahlmann, Marcus Ehning, Ludger Beerbaum y Christian Kukuk.

Las invitaciones para el CSI5*-W Casas Novas 2022, limitadas, ya pueden descargarse en la web oficial del concurso (www.csicasasnovas.com) y presentarse en el teléfono móvil, sin necesidad de imprimirlas. Para quienes no tengan oportunidad de acercarse al centro hípico, la competición podrá seguirse íntegramente a través de la anteriormente citada página web y del canal oficial del evento, ClipMyHorse.TV.