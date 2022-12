La decisión de Martín Payero: se vuelve a poner los patines

Martín Payero fue la gran novedad del Dominicos en el partido del pasado sábado contra el Cerdanyola en el que los blanquinegros consiguieron, con remontada incluida, una importante victoria con la que empezar a levantar el vuelo. El jugador argentino, de 45 años, se perdió el comienzo de la temporada para preparar el Mundial que iba a disputar con la selección de Angola. Pocos sabían, ni él mismo, si volvería a calzarse los patines una vez que finalizara la competición en San Juan. “Fue una decisión de último momento”, asegura. El jueves habló con el entrenador Manuel Togores y dos días después ya estaba de nuevo sobre los patines.

“Hay que aprovechar que vengo en forma del Mundial”, confirma Payero. “Y me encontré a los chicos también en buenas condiciones”, añade. Sin embargo, el Dominicos solo había podido sumar una victoria —en el derbi contra CDM— y dos empates que le relegaron a la parte baja de la tabla. Un comienzo difícil también marcado por las circunstancias, con Jacobo Copa prácticamente sin hacer la pretemporada para preparar el Europeo sub 17; con Bruno Saavedra también ausente varias semanas por su participación en el Mundial sub 19, y sin su referente, el poso veterano del equipo, un Martín Payero para el que la cita en San Juan era mucho más que deporte.

De hecho, llevaba años con el plan elaborado de aprovechar su vuelta a San Juan para cerrar el círculo y retirarse. La pandemia lo cambió todo. Incluida la economía en su país natal. Y hubo que replantear decisiones. Se fue sin tener claro su futuro. Y ahora está de vuelta con sensaciones agridulces. “Yo personalmente no estoy contento con cómo me fue el Mundial. Tuve una lesión las semanas previas y no pude terminar la preparación como me hubiese gustado. Noté la falta de partidos previos”, analiza, exigente consigo mismo. “Siempre quiero mas... y cada vez puedo menos”, bromea. Por lo menos en el plano personal, el Mundial fue un éxito. Pasó tiempo con su familia y el negocio de esta, Terra Uniformes San Juan, con su madre Margarita López al frente, fue el encargado de confeccionar las camisetas con las que la selección argentina se proclamó tricampeona del mundo.