Martí Serra: “Estamos construyendo para el futuro y hay que confiar en el plan”

Martí Serra (San Hipòlit de Voltregá, 1996) dejó el sábado contra el Alcoi la portería a cero por primera vez en lo que va de temporada y mañana se enfrenta a uno de sus exequipos, el Calafell, que llega al Palacio de los Deportes de Riazor instalado en el podio de la liga como tercero. El nuevo portero del Liceo se crece ante una semana en la que esperan tres partidos porque cree que es la mejor forma de recuperar el ritmo tras el parón por el Mundial

Primer rosco de la temporada.

Sí, por desgracia es la primera vez que lo hacía.

Por eso o porque no le defendieron bien los otros partidos.

(Se ríe). No no, eso no se puede decir.

¿Cuando falla, le da muchas vueltas o le es fácil hacer borrón y cuenta nueva?

Sí, le suelo dar muchas vueltas aunque no le quiero prestar mucha atención. Si creo que lo puedo corregir, lo corrijo. Pero si es acierto del rival, qué se le va a hacer. Lo importante es llegar al entrenamiento del día siguiente y aprender de ello. Si lo corrijo, me quedo más tranquilo.

¿Es algo con lo que tienen que acarrear sobre todo los porteros, siempre los más señalados?

Los porteros vivimos en esa fina línea. Cada error nos cuesta un gol. Pero a la vez sabes que puedes decantar un partido y que puedes ayudar mucho al equipo. Siempre está eso de que si fallas, antes han tenido que fallar cuatro más delante de ti, así que no hay que echarse todas las culpas. Y pasar página pronto, porque a un portero no le suelen cambiar en mitad de un partido, como a un jugador, y volver a empezar desde cero.

¿Ahí es donde reside ese carácter especial que hay que tener para ser portero?

Es cierto que solemos tener un carácter diferente, pero para bien. Y una vez que salimos ahí, lo importante es no tener miedo.

¿Cómo empezó?

Mi padre de pequeño ya había jugado y en un pueblo como Voltregá la verdad es que creces con el hockey dentro. Pero yo no fui portero hasta los nueve años. Nos quedamos sin portero en el equipo y probé. Como éramos pequeños los niños no tiraban tan fuerte... ahora me lo pensaría dos veces (se ríe).

¿En qué porteros se fijaba?

Miraba a Roger Torelló, que era el que estaba en el Voltregá, y después a Xavi Malián y Xevi Puigbí. Ya de mayor me fijo en Sergi Fernández y Carles Grau.

Justo los del Barça y justo al que le ha tocado sustituir en el Liceo.

Sí, justo los del rival (se ríe). Y, casualidades de la vida, parece que siempre voy persiguiendo a Carles. Ya coincidimos en Vic, él como portero titular y yo como suplente, y aprendí mucho de él. Y en la selección española también.

Y llegó el momento del Liceo.

A todo niño en España, si le preguntas en qué equipo le gustaría jugar, siempre te va a decir que en uno de los grandes, y uno de esos es el Liceo. Así que cuando te llaman, no te lo piensas. Ya había jugado aquí como adversario, viendo el pabellón, el público... y pensando que algún día me gustaría jugar aquí.

¿Cómo valora el inicio de temporada del equipo?

Yo creo que va muy bien. Hemos tenido los baches contra el Noia y el Barça, pero se tiene que notar que tenemos ocho jugadores nuevos. Estamos construyendo un buen sistema pensando a largo plazo. Tenemos que confiar en el plan de Juan Copa y disfrutar del camino. Cuando lleguemos a la Copa del Rey y al play off de la liga, se verán los frutos.

Visita el Palacio el Calafell. ¿Es el equipo revelación?

Revelación no es porque es un equipo duro que en estos últimos años está haciendo las cosas bien. No va a venir a regalar nada. Yo creo que más revelación es el Igualada.

Justo el rival del martes en una semana con tres partidos.

Vienen unas semanas intensas. Pero nos va a ir bien para volver a coger el ritmo. Esperamos hacer un pleno hasta Navidad.

¿Influyó mucho el parón?

Los que fueron a San Juan lo disfrutaron. Aunque dependiendo de a quién preguntes, más o menos. Los que nos quedamos... no pudimos hacer demasiados amistosos. Fue un parón que costó un poco pero al ser un equipo nuevo no nos ha ido del todo mal. Se notó contra el Barcelona y después en Alcoi.

¿Cuál cree que es el objetivo de la temporada?

Intentar llegar a todas las finales. Y conseguir algún título. Pero también creo que formar el equipo, que es de presente pero sobre todo de futuro, con mucha gente joven.

¿Y el personal?

Hacer muchos más roscos y ayudar al equipo. Y seguir creciendo como portero, aprovechando de que es mi primera vez que lo vivo de una forma profesional.

¿Hay más presión?

En el fondo lo que me piden es que juegue al hockey y eso es lo que más me gusta, solo que me dicen que lo haga mejor.

¿Nota que sube el nivel de los entrenamientos? No tiene que ser fácil ponerse delante de los tiros, por ejemplo, de Álex Rodríguez.

En los partidos está muy bien tenerlo a favor... pero después lo tienes que sufrir en contra en los entrenos. O a César Carballeira... al final, va todo contra el mismo blanco. De ahí el carácter especial que tienen los porteros (se ríe).