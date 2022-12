El Liceo defiende la segunda plaza

Recién recuperada la segunda posición de la OK Liga, conseguida la semana pasada al ganar en Alcoi, al Liceo le toca la primera defensa al recibir al Calafell (Palacio de los Deportes de Riazor, 17.30 horas), que con un punto menos es el tercer clasificado, en el que es también el inicio de una semana complicada en la que tendrá que medirse el martes a domicilio al Igualada y volver a casa el sábado para enfrentarse al Caldes. Antes del parón por la Navidad solo le quedará otro compromiso más, en Vilafranca. Cuatro partidos en los que el objetivo verdiblanco es hacer un pleno para afrontar la segunda parte del año en una posición privilegiada. Y siempre teniendo en cuenta que lo importante es que los liceístas sigan construyendo y creciendo como equipo.

No se lo podrán nada fácil un Calafell que ha dejado de ser la revelación porque ya es una realidad. Campeón de la WS Europe Cup la temporada pasada, esta también empezó como una flecha. Llegó al parón por el Mundial en la segunda posición y aprovechó el mes sin la OK Liga para sumar un nuevo título a su palmarés, la liga catalana. Pero no retomó la competición doméstica con buen pie, con derrota frente al Sant Cugat y empate la semana pasada frente al Noia.

En sus filas, un jugador como Sergi Miras que ha pasado en dos etapas por el Liceo. Y otro como Martí Casas que estuvo a punto de fichar la temporada pasada, cuando se quedó sin sitio en el Forte dei Marmi y tuvo que buscar nuevo equipo en el mercado de invierno, eligiendo el Calafell. Desde entonces, ha sido un refuerzo fundamental para los catalanes sobre todo por su aportación goleadora. Este año lleva 14 tantos, casi los mismos que el resto de la plantilla junta (17), aunque también hay que tener en cuenta a jugadores como Arnau Xaus y Joan Escala, en continua progresión.

Álex Rodríguez, con diez dianas, lidera el apartado goleador del Liceo, más repartido con César Carballeira con ocho. El de Voltregá ha marcado tres de los cuatro tantos del equipo en los dos partidos tras el parón (Barcelona y Alcoi). Juan Copa contará con todos sus efectivos. Una semana más, el que se quedará en la grada será el argentino Fran Torres, el benjamín de la plantilla, al que el técnico coruñés pide paciencia porque le llegarán las oportunidades a lo largo de la temporada, sobre todo cuando después de Navidad se multipliquen los objetivos y empiece la competición continental. Por eso es tan importante ganar los cuatro partidos que quedan por delante.