Santiago Varela Ullastres es diseñador de recorridos internacional. Cuenta con muchos años de experiencia a sus espaldas y ha sido el encargado de trazar los recorridos de numerosas citas de máxima relevancia como los Juegos Olímpicos de Tokio, Copas del Mundo, Longines Global Champions Tour, Final de Copa de Naciones y los recorridos de Casas Novas en sus ediciones de verano e invierno durante muchas ediciones.

¿Qué supone venir a Casas Novas a construir la séptimja sede de esta temporada 2022-23 de la Copa del Mundo?

Casas Novas es un lugar muy especial. Llevo viniendo muchos años y es como el paraíso. Es un concurso muy bonito de diseñar, tiene mucho encanto ya que se acerca la Navidad y este año además contamos con una participación excepcional.

En un concurso de estas características, donde se cuenta con los mejores binomios del mundo, ¿cuáles son las dificultades que trata de buscar para que sea una competición difícil pero que los caballos no sufran?

Yo creo que nadie busca ningún recorrido destructivo, tanto para jinetes como para caballos. Nunca puedes poner algo que creas que es dañino o peligroso, los caballos tienen que demostrar lo buenos que son. Se trata de buscar un recorrido donde el binomio se pueda expresar en su total plenitud.

En este concurso de Casas Novas, hay en paralelo el CSI 1* y el CSI 5*W, ¿cuáles son las principales diferencias como jefe de pista a la hora de construir los recorridos para uno y otro nivel?

En esencia todo es lo mismo, la primicia es que los caballos salten bien. Cuando tú vas a construir un recorrido, sea del nivel que sea, tienes que tratar de que los caballos salten cómodos, las dificultades vienen solas. Los picaderos cubiertos en general tienen ya la dificultad de que los saltos vienen muy rápido, hay que reaccionar y tener muchos reflejos; pensar mucho qué vas a hacer en cada momento y no “perder la cabeza”. Nosotros en general no tenemos que hacer nada especial, hay que poner la pista, la decoración lo mejor posible, con nuestro cariño, y ya está.

Por último, ¿Casas Novas verano o Casas Novas invierno? ¿Con cuál se queda y por qué?

Yo me quedo con los dos. Hace mucho que no pongo el recorrido de Casas Novas verano, pero lo he disfrutado muchísimo durante años, lo he pasado bomba. Casas Novas es un sitio especial en verano y también en invierno. Es un concurso divertidísimo donde lo pasa todo el mundo fenomenal, con binomios estratosféricos y situaciones muy bonitas.