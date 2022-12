La alemana Meyer-Zimmermann gana la Copa del Mundo

El Gran Premio puntuable para la Copa del Mundo Longines FEI de saltos puso ayer punto y final al CSI5* de A Coruña. Y lo hizo con triunfo alemán protagonizado por la amazona Janne Friederike Meyer-Zimmermann, montando a Messi van’t Ruytershof.

El nombre de la ganadora se decidió en un desempate al que sólo accedieron ella y el joven jinete británico Harry Charles, que fue el primero que salió a pista para realizar el recorrido decisivo con su caballo Casquo Blue. Repitió el cero, con un tiempo de 36’87 segundos y trasladó la presión a la teutona, obligada a no derribar y a buscar un registro competitivo con un equino que no es especialmente rápido.

Pero Janne Friederike es una amazona con mucha experiencia internacional y su decisión para buscar el triunfo fue firme, poniendo en juego la principal baza de su caballo de 10 años: su gran tranco. Y aunque la diferencia fue muy corta, consiguió el objetivo, con un tiempo de 36’52 segundos que le dieron la victoria y los 20 puntos para la clasificación provisional del circuito europeo de la Copa del Mundo Longines.

El Gran Premio presentado por Casas Novas tuvo un trazado de gran dificultad técnica, alturas de 1’60 metros y un tercer factor que puso difíciles las cosas a los participantes: el tiempo concedido. Inicialmente establecido en 85 segundos, presidente de jurado y jefe de pista acordaron rebajarlo a 83 tras la participación de los dos primeros conjuntos, lo que obligó a los participantes a tener que ir muy rápido para no penalizar. Sin embargo, el tercer clasificado, Max Kühner, hizo cero sobre los obstáculos, pero penalizó un punto con Up Too Jacco Blue, mientras que Harrie Smolders fue cuarto con 2 puntos por tiempo montando a Uricas vd Kattevennen.

Tras ellos se clasificaron 14 binomios que terminaron la prueba con 4 puntos por haber cometido un derribo. El más rápido de ellos y por lo tanto, quinto en la clasificación final, fue el número uno del Ranking Longines FEI, el sueco Henrik von Eckermann, mientras que el vigente campeón de España, Armando Trapote, fue el español mejor clasificado, también con 4 puntos sobre Tornado VS, en el puesto séptimo.

Flora Pérez Marcote entregó el trofeo a la ganadora, que posteriormente también recibió el de Longines de manos de Elena Orozco, Brand Manager de Longines España. Broche de oro para una edición de Casas Novas marcada por el éxito de público y participación.

Von Eckermann

La primera de las dos pruebas del CSI5*W programadas para el domingo fue el Premio Prosegur, prueba de Ranking FEI. Tomaron parte en ella 35 binomios, con la gran mayoría de los jinetes top del concurso pujando por la victoria. Entre ellos, el número uno Herink von Eckermann, que hizo honor a su condición y con Glamour Girl firmó un nuevo triunfo.