Los Morales se van de marcha

Iván Morales es el campeón de todo en las pruebas de marcha de la categoría máster. Pero sus mejores trofeos no son los que ganó sobre el tartán sino sus hijas, Alba de 13 años y Paula de 8, que heredaron sus genes y ahora empiezan a seguir sus pasos. La familia Morales fue la gran protagonista del Campeonato Gallego de la especialidad que se disputó la semana pasada porque los tres ganaron en sus respectivas categorías. Una afición compartida y un talento transmitido de generación en generación.

“Ellas siempre vienen conmigo. A donde voy yo, van ellas”, explica el del Marineda Atlético, que el año pasado fue campeón del mundo y de Europa de la categoría de hasta 40 años. Así que era fácil que tanto Alba como Paula quisieran probar. Pero una cosa es eso y otra la soltura con la que primero la mayor y después la pequeña se desenvuelven sobre la pista. “El primer día que las vi marchar dije ‘¡ostrás!’. Es que es algo natural que les sale a ellas, hacen cosas que por mucho que se intenta no se pueden enseñar. Yo creo que se les da de maravilla y que apuntan alto”, dice el orgulloso padre de las niñas.

En casa el atletismo es una de las pasiones. Comenta Iván que están intentando que la madre también se apunte y que si no puede con el enemigo, que se una a él. “Yo no les exijo nada. Porque además entrenan bastante poco porque compaginan con otros deportes. Pero son ellas las que son muy competitivas”, comenta. “Estamos los tres enganchados y a ver quién puede más”, bromea y desea que algún día sean las pequeñas las que superen los resultados del apellido Morales: “Ojalá que me superen”. El deporte es su pasión y se les da bien todo lo que hacen. La mayor es también campeona gallega de solo danza de patinaje artístico y es la campeona sub 14 del circuito de Coruña Corre. La pequeña empieza ahora en el patinaje y fue segunda sub 10 del circuito atlético en el que ambas ganaron la prueba de Novo Mesoiro el mismo fin de semana que se colgaron el oro en el Gallego de marcha.

Los genes campeones se los ha pasado su padre. Después de ser campeón gallego la semana pasada, tiene en medio mes el Campeonato de España de 10 kilómetros. Para 2023 quedan el Mundial, que será en marzo, y el Europeo, en septiembre. “El objetivo, además de ganar los oros nacionales, es revalidar todos los títulos mundiales y europeos y para eso tengo que intentar llegar en la mejor forma posible. Que cada vez me cuesta más recuperar”, concluye.