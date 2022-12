El Liceo visita al Igualada (Les Comes, 19.00 horas) sin margen de error. Perder contra el Calafell el pasado sábado en el Palacio de los Deportes de Riazor (1-2) no solo le ha dejado a nueve puntos del Barcelona, una distancia que ya parece insalvable aunque no preocupe en exceso porque la liga termina en play off —el año pasado los culés también ganaron la fase regular y después no pasaron de semifinales de una liga de la que fue campeón el Liceo—. La derrota también le ha dejado quinto, inmerso en un pelotón de equipos de los que no se da despegado, con el Calafell con 20, el Reus y el Noia con 19, los verdiblancos con 18, el Caldes con 17 y el Igualada con 16. Y partidos a la vista frente a este último y el Caldes el sábado, aunque el club coruñés le ha ofrecido a su rival el aplazamiento del duelo por el repentino fallecimiento de Alexandre Acsensi, motivo por el cual hoy será baja Sito Ricart, con permiso para acompañar a sus excompañeros en estos duros momentos.

En esta situación, perder en Igualada supondría para el Liceo dejar que le adelante otro rival más. Así que para los de Juan Copa el partido se convierte en una especie de reválida en la que intentar levantar el rumbo. Porque llegó al parón por el Mundial en su mejor momento, con la victoria contra el Reus, pero la vuelta se le está haciendo complicada, con dos derrotas y una victoria en Alcoi con mucho sufrimiento. Un bache en un equipo en construcción. Especialmente le está costando el apartado ofensivo, porque en estos tres partidos ha marcado cinco goles, cuatro de Álex Rodríguez, y solo encajado otros cinco. El Igualada, por su parte, es el equipo revelación. Después de perder a varios de sus referentes de la última década, como Ton Baliu y Elagi Deitg, ha subido el nivel con una plantilla muy joven. Aunque viene de encajar una dolorosa goleada en su visita al Noia, donde perdió el domingo por 8-1. Destaca precisamente su capacidad goleadora, con 35 tantos con la aportación de hasta nueve jugadores. Lidera la lista Gerard Riba, con 8, y le siguen Roger Bars, con 6, y Aleix Marimón, con 5.