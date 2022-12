Viky Caretta y Ariadna Escalas por el lado del Liceo. Y Anna Ferrer y Fernanda Tapia por el del Esneca Fraga. El encuentro que esta noche acoge el Palacio de los Deportes de Riazor (21.00 horas) estará marcado por el enorme nivel de las porterías y las defensas. Y con más apremio para las verdiblancas. El conjunto dirigido por Stanis se aferra al espíritu de la remontada contra el Voltregá —perdía por 2-4 a falta de 2:10 y ganó por 5-4— y al buen partido disputado el fin de semana en Vila-sana —aunque con derrota— para recibir a un rival recién ascendido pero que ya se ha convertido en la revelación. O no tanto por el potencial de la plantilla montada.

El Esneca Fraga ha llevado el hockey sobre patines a Aragón. Un proyecto nacido en 2021 y que en dos años de vida no solo se ha plantado en la OK Liga, sino que en la temporada de su desembarco en la máxima categoría ya se ha instalado en los puestos de honor y actualmente marcha en la cuarta posición con 17 puntos tras cinco victorias, dos empates y una derrota. Ya el curso pasado, en la OK Plata, apostó fuerte con jugadoras de nivel y su dominio fue total con 26 victorias en 26 partidos. Las hermanas Regina y Vinyet Flix, Aina Arxé, Joana Xicota y las argentinas Jimena Ortiz y Adriana Gutiérrez —que con 37 años cerró su ciclo internacional con la medalla de oro en los World Roller Games— son algunas de sus activos más destacados.

Pero el equipo donde sobresale es en la defensa, con solo diez goles encajados en nueve encuentros, el segundo de la liga que menos recibe —tras el Telecable Gijón, que solo lleva 8— rentabilizando así al máximo sus goles a favor, que solo son 14, también el segundo de la liga que menos ha marcado —solo por delante de los 12 del Las Rozas—. El Liceo está igualmente bien parapetado atrás con la italiana Caretta, una de las claves de la gran segunda vuelta del equipo el año pasado, aunque este sus números no son tan buenos, con hasta 26 perforaciones de su portería por los 19 tantos anotados por sus compañeras.