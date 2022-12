Complicada competición para Irene Martínez en el Campeonato del Mundo absoluto de halterofilia que se está disputando en Bogotá (Colombia). La coruñesa entró ayer en acción en el grupo C de la categoría de 59 kilos y estuvo por debajo de las expectativas porque solo pudo hacer un intento válido en las seis veces que subió a la tarima. Esto significó que se quedó sin marca en la modalidad de arrancada después de tres nulos y que se tuvo que conformar con los 101 kilos de su único levantamiento en dos tiempos, y sin marca también para su total olímpico, lo que le condenó a una de las últimas posiciones de este campeonato.

Hacía dos semanas que Martínez había batido por dos veces el récord de España con 195 y 197 kilos en el total olímpico. Ayer uno de los objetivo era lograr la plusmarca en arrancada con 92. Arriesgó porque entró directamente en competición en 90, un peso que no se le ha resistido en otras muchas ocasiones pero que no fue capaz de levantar en ninguno de sus tres intentos, los tres muy parecidos, sin conseguir erguirse desde la posición de sentadilla. Sin marca, podía haberse rendido y no seguir en competición porque ya era imposible lograr un buen resultado.

Pero la coruñesa continuó y se puso un objetivo asequible para comenzar la competición en dos tiempos con 101 kilos. Su cara fue de alivio total cuando consiguió que el intento fuera válido, el primer de la tarde —mañana en Bogotá— para ella. Eso la animó a subir el listón a 106 kilos. Falló, pero en esta modalidad estaba más cerca de su nivel. Así que para el tercero y último se fue a por los 107. Al principio fue válido y Martínez saltaba de alegría y rabia contenida. Pero entonces los árbitros echaron por tierra su celebración al pedir revisar las imágenes del levantamiento y determinar que había cometido una ilegalidad y que por tanto era nulo. Mal día para la coruñesa en la que era la primera competición de clasificación para los Juegos de París. Todavía quedan cuatro por delante hasta 2024 para conseguir una de las diez mejores marcas que tendrán plaza olímpica.