68-81 | El Leyma sigue sin arrancar

“Somos el mismo equipo que le ganó de veinte puntos a Almansa”, reflexionaba Javi Vega en una entrevista después de la derrota contra el Oviedo, que en ese momento era el colista y que había perdido todos sus partidos. Algo así como el clásico ni cuando ganamos somos tan buenos ni cuando perdemos tan malos. Pero el deporte es así. Resultados. Y la victoria tiende a enaltecer las virtudes y tapar las carencias y las derrotas, a resaltarlas. Y así el Leyma ha llegado hasta la jornada once tirando de sus triunfos para ir ocultando que hay algo en el equipo que no termina de carburar, sobre todo a nivel ofensivo. Como diría Luis Moya, Epi trata de arrancarlo. Gipuzkoa, con un recital de triples (12 en tres cuartos, en el último casi ni le hizo falta anotar más, aunque sumó el decimotercero en 26 intentos, 50% por el 8 de 28 del Leyma), asaltó ayer el Palacio de los Deportes de Riazor, donde los naranjas habían mostrado su versión más fiable. No les fue suficiente, a remolque desde el 0-8 de inicio. Solo dominó el marcador en tres momentos (34-31, 34-33 y 36-34), lo que le permitió llegar con vida al descanso (36-39). Otra salida en blanco le costó un parcial de 0-9 (con tres triples de los vascos) de la que ya no hubo recuperación pese a los esfuerzos de Ingus Jakovics y Atoumane Diagne, los más inspirados con 21 y 14 de valoración.

Javi Vega: “Vamos demasiado precipitados en los minutos finales” La dirección, de hecho, fue de lo más destacado del partido del conjunto coruñés. Pese a la mala puesta en escena —de la que Diego Epifanio se responsabilizó completamente al terminar el partido, lamentando no haber sabido tomar mejores decisiones desde el banquillo—, Goran Filipovic fue despertando a los suyos a base de asistencias, pases medidos para canastas fáciles de sus compañeros. Con un triple de Yunio Barrueta —ayer de nuevo insistente en el tiro con 2 de 9— se superó el 0-8 para llegar al 13-13. Casi como empezar de nuevo pero con ocho minutos menos. Gipuzkoa cerró el cuarto con un triple (19-23). Era el quinto de los diez primeros minutos. A ritmo de récord. El acierto de los visitantes tenía que resentirse en algún momento. Aunque dieron un estirón que obligó a Epifanio a parar el partido con 21-30. Sirvió el tiempo muerto porque tras él el Leyma dominó por primera vez y con un parcial de 13-1 le dio la vuelta al marcador para ponerse 34-31, incluyendo tres triples, dos de Jakovics y otro de Font. Quedaban 2:45 para el descanso y a los naranjas les pudo la ansiedad de nuevo para irse a vestuarios con 36-39. ⏰ J11 | FINAL



📝 Caemos en #OFornodeRiazor Gracias afición por vuestro apoyo 💪🏼



🏀 68-81



⛹🏻 vs @gipuzkoabasket

📍 #OFornodeRiazor

🖥️ @LaLigaSportsTV



📲 #EnamórateDelBasquet🧡 pic.twitter.com/Topf5vTd7h — Leyma Basquet Coruña (@basquetcoruna) 11 de diciembre de 2022 El arranque el tercer cuarto fue explosivo para los vascos. Tres triples seguidos —diez llevaba en ese momento el conjunto visitante, 30 de los 48 puntos que habían subido a su marcador— para un 36-48 que ya empezaba a ser peligroso. Nuevo tiempo muerto obligado de Epifanio. Y ligera reacción naranja. Pero cada vez que levantaba la cabeza un nuevo triple del Gipuzkoa se la volvía a hundir. Tocó fondo: 43-58. También la pelota se negaba a entrar. Se paseaba en ese momento por el aro con un tiro de Font y con el posterior palmeo de Diagne, aumentando la ansiedad y con diez de desventaja para afrontar el último cuarto (50-60). El pívot senegalés se hizo grande en el inicio de ese último período. El 56-62, con el primer acierto de triple de Javi Vega, fue lo más cerca que estuvo el Leyma. Un 2+1 de Jakovics también le dejó a las puertas (66-73). Quedaban cuatro minutos y el Leyma no volvió a anotar hasta que el marcador reflejaba solo segundos por jugar. Gipuzkoa siguió a lo suyo. Y rompió el desempate entre ambos que deja a los coruñeses fuera de play off. LEYMA 68 - GIPUZKOA 81 Leyma Coruña (19+17+14+18): Goran Filipovic (6), Yunio Barrueta (10), Djordje Simeunovic (7), Alejandra Galán y Lottana Nwogbo (8) —cinco inicial—. Ingus Jakovics (13),_Javi Vega (6), Aleix Font (11) y Atoumane Diagne (7). Guuk Gipuzkoa Basket (23+16+21+21): Xabier Oroz (14), Ander Martínez (6), Justin Jaworski (24), Rolandas Jakstas (5) y Mario Delas (8) —cinco inicial—. Michael Carlson (5), Mikel Motos (9),_Xabier Beraza, Rauno Nurger (2), Iñigo de la Hera y Adam_Sollazzo (8). Árbitros: Sánchez, Baena y Benavente. Sin eliminados por faltas personales. Cancha: Palacio de los Deportes de Riazor. Asistencia: 1.000 espectadores.