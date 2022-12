El inesperado sueño americano de Hugo Vázquez

Hace un año Hugo Vázquez no se hubiese podido imaginar el cambio de guión que el destino le tenía preparado. “Yo era anti Universidad, anti estudiar en inglés y anti irme a Estados Unidos”, resume el atleta coruñés. Pero los buenos resultados de la mejor temporada de su vida, cuando se subió al podio en el Campeonato de España sub 20 de invierno en 60 vallas —y batió el récord nacional de 50— y se colgó el oro en el de verano en 110 metros, le abrieron muchas puertas. Entre ellas las de la Lindenwood University, en Missouri, donde desde el pasado mes de agosto estudia Computer Science, el equivalente a Informática en España.

“Casi todo el mundo me aconsejó que si tenía la oportunidad de ir, que lo hiciera, que iba a ser bueno para mí vivir la experiencia y que si no me gustaba, siempre había tiempo a volver a casa”, recuerda el del Marineda Atlético. Así que en abril saltó al vacío y empezó el proceso. “Al principio no tenía nada de vértigo. Al contrario, tenía muchas ganas de irme ya el día siguiente. Pero en cuanto se va acercando la fecha sí que te empieza a dar”, reconoce. El idioma siempre es la principal barrera. “Me metí en una academia, tenía conocimientos demasiado básicos”. Aunque al final no le hacía falta. “Al llegar te hacen una prueba de nivel y te ponen en una clase con gente que tiene más o menos el mismo que tú. El inglés no es algo que te tenga que preocupar”, indica.

Pronto empezó a notar las diferencias. “Yo en España estaba preparando oposiciones para Guardia Civil y estudiaba de 3 a 8 horas diarias y llegaba muy cansado a entrenar. Y eso que eran unas oposiciones. Una carrera, que además tienes que ir a clases... no te da para entrenar de forma seguida”, analiza. “Aquí te dan la oportunidad de trabajar, estudiar, entrenar y tener tiempo para ti”, añade. El nivel de la Universidad es menos exigente y también el de los entrenamientos. “Tenemos cinco sesiones a la semana. Solo dos duras y las otras tres son de técnica. Dos con vallas y dos de CORE. Con mi entrenador de A Coruña —José Vicente Veiga— era otra cosa completamente diferente”, explica y dice que lo echa mucho de menos. “Es muy buen entrenador”.

Pero la cultura deportiva que se vive allí es única. “Ves a muchísima gente en los partidos de voleibol, baloncesto, fútbol, fútbol americano, rugby... El otro día estábamos a menos cinco grados, pero estaba todo el mundo viendo un partido”, recuerda. Aún no ha podido comprobar el ambiente atlético porque la competición no empieza hasta la vuelta de Navidad. De hecho, hizo su último examen el día 9 y regresa a España para las vacaciones. Pero con ganas de volver a su sueño americano: “Me lo estoy pasando muy bien. Es como un campamento, muy divertido. Tengo mucho tiempo para mí, estoy sacando muy buenas notas y en atletismo no me está yendo mal... de momento no es una mala experiencia”.