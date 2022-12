Última jornada de 2022 para los equipos coruñeses. Último esfuerzo antes de las vacaciones de Navidad para coger fuerzas.

Rugby. El CRAT abre en Sant Cugat (14.00 horas) la segunda vuelta de la Liga Iberdrola que tiene que suponer el camino hacia la recuperación, porque la última derrota no solo le ha alejado de los puestos de play off, sino que le acerca a los de peligro. El conjunto coruñés. que no ha tenido suerte con lesiones y bajas inesperadas, presentó esta semana la incorporación de la internacional irlandesa Anna Caplice. Un refuerzo que llegará en enero por lo que para el complicado duelo, que será el último de Ceci, en el campo de la revelación serán 22 las convocadas, con la duda de Alevín y la ausencia de la holandesa Quen Makkinga, su máxima anotadora.

Fútbol sala. En Primera División, el Viaxes Amarelle visita al Juventud de Elche (18.45 horas), el colista de la categoría, con el objetivo de sumar unos puntos que le permitan ampliar su colchón con el descenso. Las naranjas tienen buenas sensaciones después del partido de la semana pasada en el que estuvieron a punto de sorprender a todo un Burela, que ganó a 40 segundos del final y con juego de cinco. En Segunda, el 5 Coruña recibe al Rodiles (Sagrada Familia, 18.00 horas).

Voleibol. En Superliga 2, el Zalaeta, que es quinto, despide el año en Oviedo (17.00), un equipo de la zona baja mientras que el Calasancias, penúltimo de Primera Nacional, recibe al Universidad de Burgos (Barrio de las Flores, 19.30 horas).

Balonmano. El Attica 21 Hotels OAR recibe al canario Balonmano Ingenio (San Francisco Javier, 19.00 horas) en un partido especial porque estrenará las camisetas especiales del 70 aniversario que fueron presentadas ayer. Los coruñeses son terceros de Primera Nacional y no pueden fallar porque el ritmo de los dos primeros, el Lanzarote y el Lalín, de los que le separan 5 y 3 puntos respectivamente, es altísimo.

Baloncesto. Derbi de Liga 2 a domicilio para el Maristas (19.00 horas) contra el Arxil en Pontevedra. Después de la tercera victoria del año, las coruñesas quieren continuar con su escalada en la tabla.