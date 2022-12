La de ayer fue un estreno por todo lo alto para la carrera del Chuac, con más de 700 participantes entre todas las categorías, las de adultos y menores. El más rápido de todos fue Álvaro Marín, que llegó en solitario a la meta con un tiempo de 16 minutos y 31 segundos. El segundo fue Bruno García, que completó el recorrido en 16:54, seis segundos menos que Alejandro Pérez, que cerró el podio con 17:00. Entre las mujeres la mejor fue Karina Callón, que levantó los brazos cuando el cronómetro señalaba 18 minutos y 51 segundos. Fue la única participante en la categoría femenina en correr por debajo de 19 minutos. Porque la segunda, Mélanie Mariño, que esta temporada ya se había impuesto en varias pruebas del Coruña Corre, empleó 19:25 e Inés Papín, para el bronce —doblete del Club Atletismo Sada en el podio—, 19:31.

Otros ganadores

Por categorías, los triunfos correspondieron a: Mélanie Mariño y Álvaro Marín (sénior); Bruno Salido (sub 20); María Castedo y Marcos Castro (sub 23); Elena Carré y Germán García (máster 1); Karina Callón y Sergio Carril (máster 2); Elisa Cobelo y Fernando Vázquez (máster 3); Inés Papín y Bruno García (máster 4); Carmen Vázquez y Francisco Gómez (máster 5); Mirian Ripoll y Emilio Martínez (máster 6); y Mari Luz Sanmartín y Manuel Outes (máster 7). Francisco José Rocha se impuso en la categoría especial.

Hubo también carreras para los más pequeños, adaptadas las distancias a sus edades. Los ganadores fueron Sofía Gómez y Nuno Moure en sub 18; Cristina Mato y Juan Bouzón en sub 16; Marta Alonso y Albino Iglesias en sub 14; Berta Cameselle y Samuel Tallón en sub 12 y Noa Rey y Sergio Coira en sub 10.