Tres ex como amenaza para el Leyma

Otra vez el Leyma afronta un encuentro contra el rival que le sigue en la clasificación. Partidos clave que marcan la frontera entre seguir enganchado a la zona play off o meterse en verdaderos problemas. Fue así contra Alicante (victoria), por el medio tuvo a Andorra (derrota), y después le ocurrió ante el Gipuzkoa (perdido) y en Castelló la semana pasada, con un triunfo del que los de Diego Epifanio salieron reforzados. El turno ahora es para el Alega Cantabria (Palacio de los Deportes de Riazor, 20.00 horas), décimo con el mismo balance que el equipo coruñés, noveno, de seis victorias y seis derrotas. Los de Torrelavega acaban de ascender y ya están dando guerra en la LEB Oro con la aportación de hasta tres exjugadores naranjas. Regresan a A Coruña Mikel Sanz, el año pasado en las filas del Leyma; el dominicano Dago Peña, que tuvo dos etapas en la ciudad, y el serbio Mirza Bulic —37 de valoración en la última jornada contra Estudiantes—, que tuvo una temporada muy buena y la segunda no llegó a Navidad. Muchos alicientes para no perderse el duelo. También que será el último partido en casa de 2022. Antes de acabar el año todavía quedará otro en Albacete (día 27). La liga no para y los jugadores apenas tendrán descanso. Un esfuerzo que tiene que tener su recompensa.

Se espera un cambio en el Leyma. La celebración de la victoria en Castelló denotaba lo que necesitaba ganar el equipo ese partido, con un final apretado, para afianzar los cimientos y empezar a creer en sí mismo. Pero Cantabria no se lo pondrá nada fácil. “Está haciéndolo muy bien, sobre todo sus prestaciones defensivas están siendo muy buenas, está entre las cinco mejores defensas en cuanto a puntos recibidos, es el tercer equipo que más balones roba... Creo que se están encontrando muy cómodos”, analiza Diego Epifanio, que valora que la plantilla está muy bien conjuntada entre los que se mantienen del curso pasado, el del ascenso, como Mirza Bulic, que dio un paso atrás para volver a dar dos hacia adelante, y los que llegaron nuevos, entre ellos Mikel Sanz y Dago Peña, del que se espera un enfrentamiento que eche chispas con Yunio Barrueta, dos jugadores con unas características muy similares. "La aportación de Dago y de Sanz en el perímetro les está dando buen resultado, sobre todo porque están jugando un juego muy continúo y dinámico y con mucha confianza”, explica el técnico naranja. “Lo primero que vamos a necesitar es tener el control del balón; no tener perdidas por su buena defensa, por su nivel de contactos, por su nivel de presión al balón, y tomar buenas decisiones para poder hacer los mejores tiros posibles”, comenta el burgalés, que destaca que el rival tiene “muchos focos de atención”, desde los bases, que “están jugando a un gran nivel” hasta sus cuatros, “que están haciendo un poco de todo”. La jornada pasada los cántabros perdieron en casa contra el Estudiantes y la anterior, en Lleida. Dos derrotas seguidas que les han hecho perder algo de fuelle después de un inicio fulgurante.