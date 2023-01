Moukoko activa la cuenta atrás para el día 14 en el Frontón

Dani Moukoko llenó el Frontón de Riazor el 9 de abril del año pasado, cuando venció por KO al maliense Youssouf Koné en el combate estrella de Coruña en loita. Mil personas vibraron entonces con su triunfal estreno como profesional. Desde entonces, el camerunés afincado en A Coruña no ha vuelto a pelear. Lo hará el sábado 14 de enero, de nuevo en el Frontón, escenario de la segunda edición de esta velada organizada por la Escuela de Boxeo Azteca Box, a la que pertenece el púgil cameruñés, muy querido en la ciudad. El suyo volverá a ser el único combate profesional de los once previstos en la velada y esta vez su adversario será el nicaragüense Santos Medrano. “A mí no me gusta mirar al rival —asegura Moukoko—. Me gusta demostrar lo que sé hacer yo”.

Dani Moukoko da el primer golpe hacia su nueva vida No compite desde abril, así que tiene “muchas ganas de volver al ring después de tanto tiempo parado”, aunque durante estos meses ha trabajado duro con sus entrenadores del Azteca Box, Luis Suárez y Andrés Valeiro, para mantener e incluso mejorar su técnica y estado de forma. “Me siento más fuerte, mejor que nunca”, sostiene. En la primera edición de Coruña en loita el público se volcó con él y ahora espera de nuevo “que venga mucha gente a apoyar”. “Todos los compañeros del gimnasio estamos contentos y queremos demostrar lo que estamos trabajando en el día a día”, añade Dani Moukoko. Del Azteca Box también repiten Noe Blanco, que se enfrentará a Noé Rodríguez, y Brais Rivas, cuyo rival será Martín Iglesias, de la Escuela de boxeo Xesús Ferreiro Cachorro, y que también compitió en el Frontón en el mes de abril. En total, once combates amateur, más el profesional entre Dani Moukoko y Santos Medrano, que servirá de broche final a la velada. 500 entradas ya vendidas En plena cuenta atrás para el Coruña en loita II del sábado 14, que arrancará a las 20.30 horas, los organizadores ya han vendido la mitad de las mil entradas. Las de grada cuestan 11 euros y las de silla, 13. “En abril hubo público de todas las edades y vinieron muchas familias con niños. Fue un ambiente muy puro”, recuerda Luis Suárez, director de la Escuela de Boxeo Azteca Box, que confía en que la segunda edición vuelva a ser un éxito.