El Liceo cerró la primera vuelta con una victoria sobre el Lleida que le permitió recuperar la segunda plaza para ser subcampeón de invierno mientras que a los ilerdenses les dejó fuera de la Copa. Después del parón por la Navidad, el conjunto coruñés demostró estar en un gran momento de forma. El Voltregá, que finalmente consiguió el último billete copero, será la próxima semana un nuevo obstáculo en su camino.

Las vacaciones sentaron bien a los jugadores del Liceo. Tampoco fueron muchas porque aunque sin partidos, siguieron trabajando. El equipo estaba con fuerzas renovadas, las que necesitan para afrontar todo lo que espera de aquí a final de curso. Y eso se plasmó sobre la pista con mucho dinamismo en el juego, constantes cambios de posiciones y una rapidez endiablada. El ritmo era altísimo. Tanto que los primeros minutos parecía jugar contra un frontón. El Lleida casi no tocaba bola. Los verdiblancos tiraban, cogían sus propios rechaces y volvían a empezar. El Palacio de los Deportes de Riazor, que presentó una buena entrada, rozó los cánticos de gol en varias ocasiones. David Torres lo intentó con un par de disparos y con combinaciones desde la banda hacia el punto de penalti, una jugada clásica de los liceístas. No le salió lo aparentemente más fácil y sí lo difícil, un remate en el segundo palo, casi de malabarista, de arriba a abajo, cruzado. Era el 1-0 y el segundo no tardó en llegar. El capitán se marchó al banquillo y entró en su lugar Arnau Canal, al que derribaron en el área. Fue César Carballeira al punto de penalti, una de sus especialidades, y no falló ante Deitg. Los coruñeses materializaban su superioridad en el marcador.

Pero todo pudo truncarse en un abrir y cerrar de ojos. Y con polémica. Sergi Folguera batió a Martí Serra, aunque los locales protestaban una falta al portero, que había caído dentro de la portería. Y poco después, azul a Sito Ricart. Juan Copa se desesperaba en la banda. Primero por la cartulina y después porque había pedido tiempo muerto antes del lanzamiento de la directa y la mesa no se lo concedía. El entrenador coruñés quería preparar los dos minutos en inferioridad porque estaba convencido de que su portero detendría el tiro. Y así hizo Serra a su excompañero Oriol Vives. Con uno menos, aguantó el Liceo y casi marca por medio de Fabrizio Ciocale en una de sus jugadas de fantasía. Tuvo otra el argentino antes de que llegara el tercero. Lo marcó Bruno di Benedetto. Medio era de Álex Rodríguez, que cabalgó toda la pista para mandar la bola al área y que el francés la desviara a las redes. La intensa primera parte llegó a su fin con tres goles más, uno para cada bando porque otro, de Di Benedetto, no subió al marcador. El de César Carballeira, segundo suyo, segundo de penalti —aunque ante otro portero, Codony— y el de Nuno Paiva con un misil made in de la casa que tan bien conocieron en Compañía de María.

En la segunda parte bajó el ritmo porque también aumentó la tensión entre los equipos. Carballeira —que ya la había tenido con un rival en el calentamiento— incluso se acercó a hablar con el banquillo visitante antes de sacar una falta. Así fue subiendo la cuenta de ambos contendientes. Se llegó a la décima de los ilerdenses. Álex Rodríguez marcó en el rechace pero los árbitros no concedieron el gol. Otra polémica que no sentó bien al pabellón. Los catalanes adelantaron la línea de presión y crearon dudas en el Liceo, que además estaba con nueve faltas, al borde de la directa. Y sin embargo llegó antes la 15 del Lleida y Álex Rodríguez ya no perdonó. El quinto para una victoria más. La décima del curso, la primera del año.