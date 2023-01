El Liceo huele la sangre y se pone en modo tiburón. Porque ahora que ya está cerca la lucha por los títulos, los verdiblancos han encontrado su mejor versión, una apisonadora que apenas da oportunidades al rival. Salió la semana pasada contra el Lleida, sobre todo en la primera parte. Y salió ayer frente al Voltregá, al que desdibujaron del partido con una intensidad, con César Carballeira a la cabeza, ni siquiera fácil de igualar, cuanto menos de superar. Martí Serra, por cuarto partido del curso, dejó la portería a cero. Arriba y atrás, un equipo letal.

Todo el Liceo empezó con varias marchas más que el Voltregá. Pero en especial , César Carballeira. No necesita ninguna motivación extra el coruñés más que saltar a la pista del Palacio de los Deportes de Riazor. Pero se nota cuando tiene uno de esos días en los que muerde y en los que los rivales se piensan que qué habrán hecho ellos para merecerse eso. En una de las primeras jugadas, robó en el centro de la pista, tomó el expreso en dirección a la portería de Javier Sánchez, y con un reverso engañó al portero y marcó el primer gol de la tarde cuando aún no se había cumplido el minuto uno. Y aún quería más. No había quien lo frenara. Marchándose de todos tuvo una ocasión más. Y con un disparo lejano, el segundo gol. Minuto cuatro.

Lluís Teixidó se vio obligado a pedir el primer tiempo muerto. El Voltregá tenía que reaccionar o el Liceo le pasaría por encima. La superioridad local era tal que hasta se puso aburrido el partido. Con velocidad e intensidad los locales tenían maniatado al conjunto de Sant Hipòlit. Fue despertando, pero las pocas ocasiones que concedían los coruñeses morían a manos de Martí Serra. Bruno di Benedetto marcó pero su tanto no subió al marcador. Y tuvo una ocasión clarísima en el segundo palo que solo tenía que empujar y se durmió porque se le echó encima el defensa.

Le había faltado algo de definición a los verdiblancos para transformar su superioridad en un marcador más abultado. Se amplió el resultado en la segunda parte, aún con muchas ocasiones desperdiciadas. Álex Rodríguez convirtió una directa, César Carballeira redondeó su actuación con un misil que subió el cuarto al marcador, el tercero suyo, y Pol Manrubia culminó una contra de tiralíneas para el quinto.