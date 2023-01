Alba Garrote: “Marcamos en un partido todo lo que no marcamos en los anteriores”

Alba Garrote (Oviedo, 1999), empezó a jugar cuando tenía cuatro años y a pesar de que la familia paterna tenía vinculación con el hockey sobre patines, ella reclama a su madre como figura fundamental en sus inicios. La asturiana afronta su segundo año en el Liceo, en el que tanto a ella como al equipo se le estaba resistiendo el gol. Hasta el pasado sábado, con cinco para ella y diez en global con el Bigues como víctima y para sellar la clasificación para la Copa de la Reina.

Diez goles contra el Bigues. ¿Fue una liberación?

Llevábamos desde el principio de la temporada que veíamos que nos costaba ver portería, que generábamos un montón de ocasiones pero que no acababa de llegar el gol. Sabíamos que en algún momento de la temporada llegaría el momento de marcar más goles. Fue una liberación en el sentido de que nosotras nos ponemos la presión de hacerlo lo mejor posible, marcar más goles para ganar al rival, y veíamos que además de que no éramos capaces de marcar más, los resultados a veces no nos llegaban para ganar.

¿También a nivel personal? Dicen que los delanteros, al final, de lo que viven es del gol.

Sí que es cierto que no llevaba muchos goles y tenía un poco de sequía por llamarlo así. Este fin de semana marcamos todos los goles que no marcamos en todos los anteriores. En lo personal muy contenta, pero sobre todo por poder ayudar así al equipo.

¿Notan la baja de Adriana Soto?

El año pasado fue una jugadora muy determinante tanto en la liga como en nuestro propio equipo porque una persona que te mete cerca de 40 goles es fundamental. Pero sabíamos que faltando ella no podíamos quedarnos de brazos cruzados pensando en si vendrá o no vendrá. Teníamos que ponernos a trabajar entre todas para conseguir marcar todos los goles y suplir la baja. Aunque falte una jugadora, por muy importante que fuera, tenemos que centrarnos en seguir trabajando nosotras en vez de pensar en el pasado o en lo que podría haber pasado si estuviera ella. Y seguimos trabajando entre todas con las nuevas incorporaciones, mejorando para llegar a lo máximo tanto en Copa como en Liga y Europa.

¿Con la clasificación para la Copa, han cumplido el objetivo de la primera parte de la temporada?

Sí, aunque nos da un poco de rabia porque podíamos haberlo conseguido un poco antes, pero lo importante era conseguirlo aunque fuera en el último partido.

Palau, Vila-sana, Telecable y Manlleu puede ser sus rivales coperos. ¿Con cuál se queda o a cuál le gustaría descartar?

Realmente podemos ganar a cualquier equipo, después cada partido es un mundo. Pero sí que es cierto que al Palau no le hemos conseguido ganar. Es el rival más difícil y exigente de la competición, pero el resto de equipos que son cabezas de serie también tienen muchísimo nivel. Si quieres ser campeón tienes que ganarles a todos, así que cualquiera vale.

Pero mejor que les hagan el trabajo y otro elimine al Palau.

No nos quejaríamos, claro, pero como con cualquier otro rival. Cualquier va a ser muy exigente.

¿Le gusta más el formato conjunto de Copa del Rey y de la Reina juntas como los último años o por separado como este?

Estaba bien porque así también podíamos ver a los chicos. Pero personalmente prefiero por separado. Más que nada por los horarios, porque al femenino siempre nos daban los peores: si no era a las nueve de la mañana era a las diez de la noche o al mediodía. Muy malos. Y así nos perjudicaba para las retransmisiones. Si se hace separado, podemos tener buenos horarios.

¿Cuánto le queda por recorrer al hockey femenino?

Yo empecé con 4 años y en esa época éramos un par de niñas. Ahora que tengo 23, el hockey femenino ha evolucionado muchísimo en calidad y en cantidad. Y lo que aún le queda. Es lo de siempre, vamos poco a poco mejorando pero aún quedan muchos aspectos, sobre todo a nivel salarial.

¿Le da pena que tan poca gente se anime a ir a sus partidos?

No sé, igual tendríamos que promocionarlo un poco más, hablar días antes de los partidos... la verdad es que es una pena porque el Palacio es un sitio súper bonito para ver hockey y si nos vinieran a ver nos gustaría un montón.

Ni siquiera el día del debut histórico en la Champions.

Sí que pensé que iba a venir más gente. Porque se movió mucho por redes sociales y la gente parecía que estaba animada. Había algo más que de lo habitual... así que igual es el primer paso para que haya más gente en el Palacio.

¿Se siente a gusto en A Coruña?

Desde el primer día que llegué me adapté, no me costó nada. Estoy cerca de casa y me siento como si estuviera viviendo en Asturias, la gente, el clima, todo es muy parecido. Y como en el club somos muchos de fuera, pasamos mucho tiempo juntos entre los chicos y las chicas. No tenemos tiempo para aburrirnos. Y cuando te das cuenta, ya está acabando el año.

¿A pesar de que el primer año en la ciudad, la temporada pasada, fue intensa con todas las polémicas que hubo en torno al equipo?

Fue terrible. Cada mes pasaba una cosa. Fue una temporada atípica aunque según fue pasando, fue mucho mejor. Si nos quedamos casi todas es porque estamos muy a gusto a nivel deportivo y personal. Queríamos repetir.

¿Cree que aún le quedan más años en el Liceo?

A Coruña es una ciudad para quedarse muchos años.