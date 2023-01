Insignia dorada para el padre Alejandro: corazón blanquinegro

El padre Alejandro daba hace unos meses uno de sus paseos por la Ciudad Vieja, justo por delante de Dominicos, cuando se le acercó un exalumno. “A mí no me gustaba nada el deporte. Pero un día usted vino a nuestra clase y nos dijo que todos teníamos que practicar uno”, le recordó el niño ya convertido en hombre. “No me iba el hockey”, continuó, “por eso me apunté a balonmano”. Aquel encuentro casual terminó con un sincero agradecimiento: “Quería que supiera que fui muy feliz gracias a al deporte. Y eso se lo debo a usted”. El padre Alejandro lo recuerda con una sonrisa discreta entre la humildad y la satisfacción por el trabajo bien hecho. Fueron más de 40 años dedicados al fomento del deporte en el patio del colegio, en especial del hockey sobre patines. Desde que llegó en 1969 a la ciudad procedente de Salamanca hasta el 2012, que por edad se echó a un lado, aunque sin perder nunca de vista la bola. Este viernes disfrutará de otro reconocimiento cuando reciba en Madrid la insignia de oro en la Gala anual de la Federación Española de Patinaje.

