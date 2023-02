El Liceo amplió su racha a las ocho victorias seguidas en la OK Liga al imponerse ayer al Sant Cugat por 0-2, un resultado corto porque los verdiblancos, con un ritmo de juego muy alto, sobre todo en la primera parte, tuvieron muchas ocasiones para que el marcador fuera muy amplio, pero se encontraron con la inspiración de Baptiste Bonneuau en la portería. El francés fue el portero revelación del Mundial y del Europeo disputados el año pasado y volvió a demostrar que con razón. Fue un partido, a pesar del buen juego, de los cancerberos porque Martí Serra volvió a dejar sus dominios a cero y ya van seis veces esta temporada.

La primera parte se caracterizó por el ritmo trepidante. Había ocasiones en ambas porterías y el espectador se beneficiaba de eso juego directo. El conjunto coruñés acumuló llegadas. Y le tocó abrir el marcador al que mejor conoce Bonneau. El liceísta Bruno di Benedetto y él son compañeros de selección. Pero el tres no tuvo compasión para enviar a gol una asistencia al segundo palo de Pol Manrubia, que había hecho la jugada previa. El segundo tuvo menos cocción. Lo que tardó Arnau Canal en armar el brazo y mandar un disparo cruzado directo a las redes. Con el 0-2 se llegó al descanso y ya no se movió más el marcador. Lo intentó el Liceo hasta mediado el segundo tiempo. Después, contemporizó para no encajar. Era importante llegar con las mejores condiciones a todo lo que espera. Benfica y Noia la próxima semana. Reus la siguiente. Calafell y Barça dentro de una más y como colofón, la Copa del Rey a primeros de marzo.