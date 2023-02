El deporte coruñés da un suspenso a las instalaciones de la ciudad

Hockey sobre patines

Además del Palacio de los Deportes, solo hay una pista municipal en la que se pueda practicar este deporte, la Polideportiva de Riazor, cuyos problemas de condensación —incluso el agua sale de los enchufes cuando llueve mucho—, son un peligro de seguridad y añade otras deficiencias de vestuarios y accesibilidad, con escaleras para entrar a la grada y otras a la pista. “A nosotros nos vale pero necesitamos más horas. En el reparto tendríamos que tener preferencia frente a otros deportes que sí se pueden practicar en otros espacios. Tenemos dos horas a la semana para cuatro equipos, sin posibilidad de crecer y teniendo que decir que no a muchos niños”, explica Luis González, presidente del Riazor, uno de los dos equipos de la ciudad que no pertenece a un colegio. El otro es el Borbolla, instalado en Monte Alto, cerrado durante los últimos cuatro meses por reformas, lo que provocó las quejas por la falta de planificación por la fecha escogida —en verano estuvo parada— y problemas en cascada para intentar reubicarles. Otro afectado fue el Dominicos de OK Plata. Porque además la Xunta no le dio soluciones, ha vivido de prestado un día a la semana en el Palacio gracias a la colaboración entre clubes, y tenía que rendir en competición, jugándose un proyecto de años que se iría al traste si desciende.

Natación/waterpolo

Lo ideal, dice Raúl Solleiro, presidente del CN Coruña, es que A Coruña cuente con una piscina de 50 metros —es la única provincia gallega que no la tiene— con unas horas reservadas solo para los entrenamientos. Está la Casa del Agua, con una concesión privada. “En 2015 se hizo allí el Campeonato de España alevín y se pagaron 38.000 euros por tres días”, destaca y se queja que vasos como los de la Xunta están medio vacíos. Para waterpolo se llegó a un acuerdo con el Concello para utilizar San Diego. “Desde la Federación Gallega se le pidió a la Xunta que incluyera en el pliego de condiciones para la nueva concesionaria de Elviña, Agra y Sardiñeira que se reservasen unas horas de los fines de semana para competiciones y dijeron que no”, desvela.

Patinaje

“Mi resumen es que actualmente el Concello no tiene instalaciones para patinar”, señala Iván Rama, del Galicia Rollers, que explica que el reglamento de usos, de 2007, está obsoleto. Habla también de que desde el Consello Municipal de Deportes se intenta llegar a un gran acuerdo para impulsar la creación de instalaciones deportivas nuevas, orientadas a todas las modalidades y propone los terrenos portuarios como una posible ubicación. El artístico, que necesita muchas horas, se reparte como puede entre Palacio, Frontón y Polideportiva.

Piragüismo

Para el SDAS As Xubias sigue todo igual: instalados en unos barracones de obra para darles amparo de una forma provisional que está a punto de llegar a los diez años. “Por lo menos el año pasado conseguimos luz, agua caliente y servicio municipal de limpieza”, suspira Ruth Arrojo, su presidenta, que enumera los problemas: “Goteras de condensación en invierno. Sin ventilación en verano. Se nos meten ratas y tenemos que llamar a control de plagas. El suelo se pudre. Vestuarios enanos. Gimnasio con un suelo que se levanta. Sin sitio para meter equipamientos”. Así que solo pide “unas instalaciones dignas con gimnasio y hangar”. “Nuestra esperanza es la base náutica de Oza”, concluye.

Rugby

Es uno de los deportes privilegiados porque el Concello acondicionó uno de los campos de la Torre para el rugby, una demanda histórica. “Pero no podemos usarlo, solo el equipo sénior masculino”, aclara Pedro López-Sors, presidente del CRAT. “Las categorías inferiores se tienen que ir al campo 4, que es el más pequeño de fútbol de toda la instalación, sin porterías de rugby, que no podemos practicar tiros a palo. Y en el de rugby, está el fútbol”, se queja.

Voleibol

El Barrio de las Flores es el pabellón ideal para el voleibol. Pero no da salida a todo el volumen que hay, ni siquiera pese a que los principales equipos, Zalaeta, Calasancias y Liceo, tienen pabellón propio. “Se necesitan varios polideportivos pequeños más para balonmano, baloncesto y voleibol. O una gran instalación multideportiva”, propone Nicolau Santos, presidente del Zalaeta, que también usa la pista del instituto, la Sagrada Familia y el Calvo Sotelo. En cuanto al estado, echa de menos una mayor actualización, como soportes informáticos que permitan la retransmisión de partidos.